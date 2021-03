Argentina no descarta adquirir más vacunas anti-COVID rusas

https://mundo.sputniknews.com/20210301/argentina-no-descarta-adquirir-mas-vacunas-anti-covid-rusas-1109382978.html

Se trata de un acuerdo que el Gobierno argentino firmó con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) a inicios de diciembre pasado, con el cual las autoridades de Buenos Aires aseguraron 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.El contrato también tenía una cláusula preferente en caso de que el Gobierno argentino quiera acceder a las dosis necesarias para proteger a otros cinco millones de personas en marzo, y en enero Argentina optó por esa posibilidad."Si en un mediano plazo tenemos la necesidad de volver a comprar o firmar otro contrato para recibir más vacunas, obviamente lo vamos a hacer", señaló Nicolini.La asesora presidencial tampoco descartó que su país, en caso de necesidad, pueda a acceder a otras vacunas registradas en Rusia, como EpiVacCorona, del centro Vector de Novosibirsk, y CoviVac, del centro Chumakov.Nicolini recordó que el Gobierno argentino ha optado por "una estrategia multivacunas"."Hemos adquirido la vacuna de AstraZeneca que también producimos aquí en la Argentina, participamos en el mecanismo de Covax, tenemos la Sputnik V, estamos en diálogo con otros laboratorios y recientemente también llegó un cargamento de la vacuna de Sinopharm, de China", detalló.La asesora presidencial apuntó que su Gobierno confía "en el desarrollo tecnológico y la ciencia de Rusia, por eso fue que en primera instancia confiamos en Sputnik V"."Así que no me cabe ninguna duda que seguramente los otros desarrollos tendrán también una calidad similar, y si están disponibles y podemos acceder a la información que necesita nuestra agencia regulatoria para poder aprobarla, en última instancia poder adquirirla, y si en la estrategia de vacunación que decida la ministra de Salud y que necesitemos de más dosis, por supuesto que lo vamos a tener en cuenta", puntualizó. Producción de vacunasAsimismo, Nicolini declaró que las autoridades de Argentina aspiran a poner en marcha la producción nacional de vacunas contra el coronavirus, no solo para ciudadanos argentinos sino también para otros países de la región."Es muy importante para nosotros contar con la posibilidad de producir esta [Sputnik V] y otras vacunas también (...) No solamente con el objetivo de producir para Argentina y poder proveer estas vacunas a ciudadanos y ciudadanas argentinas, sino también con miras a poder abastecer a la región, a América Latina", dijo.Nicolini recordó que la región "se encuentra rezagada en su capacidad de adquirir vacunas y poder desarrollarlas"."Así que es muy importante para el país y para la región contar con el desarrollo de la ciencia y la tecnología para producir una vacuna de la calidad de la Sputnik V", afirmó.La asesora presidencial agregó que el Gobierno argentino contribuyó a que los otros países de América Latina también puedan acceder a la vacuna rusa, pues "la región necesita contar con vacunas seguras y eficaces lo antes posible, así que en este sentido vamos a seguir trabajando y colaborando para que así sea"."Nuestro compromiso también está, y ha estado en el inicio, en poder contactar al Fondo Ruso de Inversión Directa [RDIF, por sus siglas en inglés] con diferentes países de América Latina. Lo ha hecho el presidente Alberto Fernández y lo he hecho yo también. Por indicación suya he hablado con casi todos los países de la región que lo han solicitado, conectándolos directamente, y brindándoles la información que permitía avanzar con la adquisición", relató.La semana pasada, durante la última visita de Nicolini a Moscú, la empresa argentina Laboratorios Richmond firmó un memorándum de entendimiento con el RDIF, que comercializa la vacuna Sputnik V. El documento implica "obtener en el corto plazo la fabricación de una vacuna contra el virus denominado COVID-19" que se produzca en una planta de Laboratorios Richmond en Argentina, con la participación del laboratorio indio Hetero Labs Limited.Al ser preguntada sobre el plazo esperado para comenzar la producción en Argentina, Nicolini señaló que "es algo que tiene que ver y determinar el laboratorio junto con sus expertos y especialistas"."Lo hemos hablado con ellos en Moscú y en varias reuniones, sobre la posibilidad de tener un horizonte de un año-un año y medio, entre 12 y 18 meses (...) Obviamente, todo lo que se pueda hacer para adelantar esos tiempos será bienvenido, pero siempre hay que ser prudente porque todos estos procesos llevan tiempo, son complejos y estamos hablando de un producto biológico que tiene que tener unas características determinadas, de cierta calidad", explicó la asesora presidencial. Resultados del uso de Sputnik VAdemás, declaró que el uso de Sputnik V en Argentina ha mostrado resultados alentadores."Por suerte, el resultado de la vacuna Sputnik V ha sido muy alentador, y no solamente en términos de la seguridad y la eficacia que ha demostrado, sino también al momento de empezar a inocularla en los ciudadanos y ciudadanas argentinas", dijo la alta funcionaria.

