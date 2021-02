https://mundo.sputniknews.com/20210226/rusia-ha-tenido-un-despertar-farmaceutico-1109313559.html

Rusia ha tenido un "despertar farmacéutico"

Rusia ha tenido un "despertar farmacéutico"

MONTEVIDEO (Sputnik) — Rusia ha tenido en los últimos tiempos un despertar farmacéutico que se ve en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 con una... 26.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-26T23:26+0000

2021-02-26T23:26+0000

2021-02-26T23:36+0000

américa latina

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

uruguay

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1109313477_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5c4436a4e4d33cc51844caca02fb19f5.jpg

El ministro señaló que en el mundo farmacéutico hay una "puja de tensiones y de intereses", cuando hasta unos años se dividía entre un mundo eurocéntrico, manejado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), y norteamericano-céntrico, organizado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés)."Pero no hay que desconocer que hay una química fina en Asia, China, Japón, Corea y Rusia", agregó.Comprar la vacuna rusaAsimismo, Salinas aseguró que Uruguay tiene "buena disposición" para comprar la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, y que está esperando los documentos regulatorios que deben ser enviados desde Moscú.Consideró que los resultados de Sputnik V son "muy buenos" y que Uruguay está a la espera de los documentos regulatorios."Ya hace un mes que nos habíamos reunido con el embajador ruso y todavía estamos esperando esta documentación, que ya fue presentada en Argentina. Tampoco se presentó un registro de esta vacuna a pesa de que algunos se presentaron como representantes ella. El registro es básico para poder comercializar la vacuna", agregó.Producción de Sputnik VAdemás, Daniel Salinas aseguró que sería muy interesante para Uruguay poder producir la vacuna rusa.A fines de enero, el embajador de Rusia en Uruguay, Andréi Budáev, subrayó la importancia de tener "paciencia" en las conversaciones sobre un "posible acuerdo" entre ambos países para la adquisición de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, aunque expresó su confianza en un resultado favorable.Asimismo, planteó la posibilidad de que la vacuna se produzca localmente, informó el diario El País.Por su parte, Salinas aseguró que en la reunión con el embajador no se propuso la posibilidad de producir Sputnik V en Uruguay."No, no me lo dijo. Estando yo presente, ni el encargado de comercio ni el embajador lo mencionó en ningún momento", agregó.Sin embargo, el ministro consideró que sería una "oportunidad interesante" y recordó que Uruguay tiene buenos profesionales en química y una industria farmacéutica "de buena calidad" que exporta a América Latina, África y el este europeo.Acuerdos de salud con RusiaUruguay está interesado en tener acuerdos de cooperación en materia sanitaria con Rusia, especialmente en el intercambio educativo de profesionales, aseguró Daniel Salinas.El ministro afirmó que uno de sus intereses es neurofisiología clínica, la cual fue "altamente desarrollada por Rusia"."Ellos tuvieron un muy buen desarrollo, entonces estuvimos hablando amistosamente de que Rusia estaría dispuesta a generar un intercambio de profesionales. Nosotros estamos encantados. Sería sumamente interesante para la Universidad de la República que se pudieran hacer intercambios de ida y vuelta", aseguró el funcionario.Vacunas de la OMSEl mecanismo Covax informó a Uruguay que le entregará 193.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 antes de junio, comentó Salinas.El ministro afirmó que en el segundo trimestre llegarán el resto de las dosis, que serán destinadas al 20% de los uruguayos.Salinas consideró que la entrega de vacunas por medio de este mecanismo va "lento" y afirmó que Uruguay, junto con varios países de Latinoamérica, está haciendo reclamos a Covax."Estamos empujando toda Latinoamérica para presionar al mecanismo Covax y a la Organización Mundial de la Salud para que América Latina sea priorizada en virtud de la sobredemanda que tiene el mundo; Europa, Oceanía, han tenido compras excesivas de vacunas. Hay que atender acá también, hay millones de latinoamericanos que necesitamos respuestas", agregó.El mecanismo Covax fue creado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) para el acceso equitativo de las vacunas a nivel mundial.Uruguay firmó un acuerdo con Covax en octubre y ya comenzó a pagar 755.000 dosis, Ingresar a UruguayUruguay está analizando pedir el certificado de vacunación contra el COVID-19 para ingresar al país, anunció Daniel Salinas.Aseguró que por el momento lo que está analizando el Gobierno es hacer una modificación de los requisitos de ingreso para aquellos que ya tuvieron COVID-19."Proponemos que un paciente que tuvo COVID-19 presente un test de anticuerpos. Tuvo la enfermedad en tal periodo, tiene anticuerpos, puede ingresar sin hacerse un PCR y sin guardar cuarentena. Ese puede ser un primer paso para el certificado de vacunación", reflexionó.Asimismo, aseguró que si Uruguay lleva adelante el plan de inmunización como está planeado, podría abrir "muy pronto" las fronteras."Plazos no voy a decir, porque no depende de Salud Pública, depende del presidente", agregó.Hasta el 26 de febrero, Uruguay registraba 55.695 casos de coronavirus y 595 fallecimientos desde el 13 de marzo del año pasado, cuando se detectó el primer contagio.El 23 de febrero, el presidente Luis Lacalle Pou anunció la llegada de las dosis de Sinovac y dijo que a partir del 15 de marzo llegarían otras 1,5 millones de dosis de la vacuna china.El mandatario agregó que entre el 8 de marzo y el 26 de abril, arribarán a Uruguay unas 460.000 dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer, y luego se completará un total de dos millones de dosis.Uruguay tiene una población de unos 3,4 millones de habitantes.Las primeras 192.000 dosis de la vacuna china Sinovac llegaron a Uruguay el 26 de febrero por la noche desde Chile.

/20201201/rusia-confia-en-poder-aprovechar-aun-mas-el-potencial-de-cooperacion-con-uruguay-1093689184.html

/20210108/uruguay-invierte-625-millones-del-fondo-coronavirus-en-2020-para-combatir-el-covid-19-1094058707.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, uruguay, rusia