CNN explica la popularidad de la vacuna rusa Sputnik V en América Latina

Rusia ocupa un lugar importante entre los proveedores de vacunas contra el coronavirus en América Latina. Según CNN, esto puede afectar a la formación del... 18.02.2021, Sputnik Mundo

Argentina, Bolivia, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela son los países de la región que ya han autorizado el uso de Sputnik V en sus territorios, incluso países considerados aliados de EEUU como Colombia están negociando con Rusia.Cuando la salud pesa más que la ideologíaEn los últimos meses la relación que ha mantenido Colombia con Rusia no ha sido de las mejores. En diciembre, la Cancillería colombiana expulsó a dos diplomáticos rusos por una acusación de "actividades incompatibles" con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, luego de la publicación de The Lancet sobre la eficacia de Sputnik V, Colombia inició negociaciones con Rusia para adquirir la vacuna y esto puede significar un avance para mejorar las relaciones bilaterales."[la expulsión] no influyó en las negociaciones para traer aquí la vacuna. Ambos países quieren pasar página. Fue lamentable, pero queremos seguir adelante (…) Cooperar en las vacunas es el tema más urgente en este momento y va a influir positivamente las relaciones bilaterales", dijo el primer secretario de la Embajada rusa en Bogotá, Leonid Sboiko, a CNN.A su vez, el profesor de Relaciones Exteriores de la Universidad del Rosario en Bogotá, Juan Carlos Ruiz criticó la actitud política de Colombia y destacó que a pesar de ello Rusia está dispuesta a colaborar.Sputnik V, la tarjeta de presentación de Rusia ante el mundoOtro factor por el que varios países decidieron adquirir Sputnik V, según analistas y legisladores de Argentina y Bolivia, fue el precio accesible de unos 10 dólares por dosis y la facilidad de su almacenamiento en una cadena de frío entre 2 a 8 grados centígrados.Hasta el momento, más de una veintena de países alrededor del mundo han aprobado el uso de la vacuna Sputnik V y algunos países continúan analizando recurrir a Rusia para su adquisición. Esto representaría, según algunos analistas consultados por CNN, una tarjeta de presentación mundial de Rusia para impulsar y establecer nuevas relaciones.

