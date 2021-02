https://mundo.sputniknews.com/20210215/el-independentismo-refuerza-su-mayoria-en-cataluna-pese-al-triunfo-socialista-1106178338.html

El independentismo refuerza su mayoría en Cataluña pese al triunfo socialista

Con casi el 100% del voto escrutado tras la noche electoral, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) de Illa y el partido independentista Esquerra Republicana (ERC) empataron con 33 diputados.El PSC fue el partido más votado con un 23% del voto, mientras que ERC se quedó en un 21,3% seguida de la otra gran fuerza nacionalista, Junts per Catalunya, con un 20% y 32 escaños.Fue el triple empate técnico que habían pronosticado muchos sondeos antes de la cita del domingo 14 de febrero, que concluye con una conquista histórica de los independentistas catalanes que por primera vez en la historia de unos comicios autonómicos superan el 50% del voto.La descomunal subida de Salvador Illa, que dobló sus diputados, no fue suficiente para arrebatar la mayoría parlamentaria a los separatistas: obtienen 74 escaños —cuatro más— y superan la mayoría de 68 en una Cámara de 135 asientos.Esto permite a ERC y Junts, con apoyo de la tercera fuerza CUP (6,7%, 9 escaños) formar un nuevo Gobierno de coalición para mantener el poder en la región española e iniciar un nuevo ciclo político.La ultraderecha debuta en cataluñaOtro de los protagonistas de la noche fue el partido de ultraderecha Vox, que irrumpe en la Cámara catalana con 11 diputados y obtiene el cuarto puesto con el 7,7% de votos, siendo la primera fuerza de la derecha en Cataluña.El ascenso de Vox en Cataluña emula a la fuerte subida que experimentó el partido en las elecciones españolas de 2019, y envía a la cola a Ciudadanos, (5,5%, 6 escaños) el partido que había ganado los comicios catalanes en 2017.Por detrás de la ultraderecha queda la nacionalista y anticapitalista Candidatura d'Unitat Popular (CUP), que aumenta su presencia en el Parlamento (6,7%, 9 escaños) y la progresista En Comú Podem (6,8%, 8 escaños).El último partido en entrar en la Cámara autonómica es el conservador Partido Popular, que se aferra a 3 diputados y el 3,8% de votos, mientras que el independentista Partit Demócrata (PDeCAT) queda fuera del hemiciclo.Dos aspirantes a la PresidenciaLa cita electoral del 14 de febrero estuvo marcada por la pandemia del coronavirus, que dejó una caída histórica de 25,5 puntos hasta el 53,38%, el dato más bajo en Cataluña desde el restablecimiento de la democracia en España.Estos resultados hacen prever que el independentismo seguirá gobernando en la región, aunque la aritmética deja lugar a un segundo escenario donde los partidos de izquierda (PSC-ERC-En Comú Podem) forman una mayoría de 74 escaños.No obstante, socialistas y republicanos rechazaron esta posibilidad durante toda la campaña, y Salvador Illa confirmó en la noche electoral que se postulará a la investidura para la Presidencia de la Generalitat, tal como había prometido en campaña si obtenía el mayor número de votos.Es una opción prácticamente imposible dada la mayoría de los separatistas, que por su parte tratarán de investir al vicepresidente y candidato de ERC, Pere Aragonès, dando a los republicanos la primera oportunidad en la historia de encabezar un Gobierno.Se perfila otro gobierno independentistaFrente a la rebeldía del Junts per Catalunya del expresidente huído Carles Puigdemont ganó un partido que aboga por el diálogo la negociación de un referéndum con el Gobierno español de Pedro Sánchez.En una comparecencia telemática, Puigdemont evitó pronunciarse sobre el sorpasso de ERC y celebró una nueva victoria del independentismo, prometiendo "hacer llegar este mensaje" a Madrid y a la Unión Europea y "hacer la República de Cataluña".El tercer partido del bloque nacionalista, la CUP, se convierte en la llave de la gobernabilidad y sus dirigentes también se propusieron que la nueva legislatura tenga como fin un referéndum de independencia vinculante.Tras la jornada de elecciones se presentan días de intensas negociaciones, en que ERC tendrá la mayor libertad para explorar posibles pactos, aunque el escenario más probable es la repetición de los separatistas.La ley establece un plazo de 20 días para constituir el nuevo Parlamento de Cataluña, tras lo que el presidente de la Cámara contará con otros diez días para sondear a los partidos y proponer a un candidato a la Presidencia.Para la investidura se requiere mayoría absoluta en el hemiciclo de 135 diputados, aunque en caso de no conseguirla basta una mayoría simple de más votos afirmativos que negativos.

