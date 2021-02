https://mundo.sputniknews.com/20210212/es-espana-una-democracia-plena-los-politicos-no-se-ponen-de-acuerdo-en-la-respuesta-1102255376.html

¿Es España una democracia plena? Los políticos no se ponen de acuerdo en la respuesta

¿Es España una democracia plena? Los políticos no se ponen de acuerdo en la respuesta

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado que existían lagunas en el sistema nacional y ha provocado una polémica que va desde el ejecutivo... 12.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-12T17:07+0000

2021-02-12T17:07+0000

2021-02-12T17:07+0000

españa

14f: elecciones al parlamento de cataluña

los escándalos financieros del rey emérito de españa juan carlos i

sistema judicial

monarquía

censura

democracia

pedro sánchez

pablo iglesias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0c/1093468549_0:105:1281:825_1920x0_80_0_0_9e607ab81244f1982b31227cae572299.png

Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, señaló el 8 de febrero que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas", refiriéndose a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Sus palabras venían precedidas por las de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Laya respondió con esa fórmula a su homólogo ruso Serguéi Lavrov después de que este comparara la situación del opositor Alexei Navalni, con la de los políticos independentistas catalanes condenados por el procés. "España es una de las 23 democracias plenas", alegó, en base a una clasificación de The Economist.Por eso le preguntaron a Iglesias en una entrevista del diario Ara. El vicepresidente no lo negó, sino que agitó el avispero: "¿Cómo puede haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionado por vías policiales y judiciales?", planteó. "Quien piense que lo que pasa en Cataluña lo resolverán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los jueces no entiende la historia del Estado de los últimos 200 años", zanjó Iglesias, que no se quedó ahí. El Secretario General de Unidas Podemos incidió en su idea: "Decir que no hay plena normalidad democrática es verdad", repitió en una entrevista en RAC1, "y yo voy a seguir diciendo la verdad a pesar de las amenazas y de que eso moleste a señores muy poderosos". La polvareda de sus declaraciones se ha extendido entre el Ejecutivo, tertulias televisivas o redes sociales: que España sea o no una democracia plena es una cuestión en la que aún no hay consenso. Los políticos, a tenor de la división que ha generado, no se ponen de acuerdo.Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno por parte del PSOE, aseguró que no tenía "ninguna duda" de que España es "una grandísima democracia". Es "una de las más solventes del mundo", ha insistido, subrayando su mérito al superar la dictadura y resistir ante un golpe de Estado, el terrorismo o la crisis de 2008."Estamos ante los mejores años de los 42 años de la democracia de este país seguramente", indicaba la vicepresidenta, asegurando que el Gobierno no tenía nada que decir al respecto y remitiéndose a los análisis de organismos internacionales. De acuerdo a ellos, remarcaba, España está entre las 20 democracias mejores y "más solventes" del mundo. "Creo que hay que añadir muy poco", apostillaba. Palabras que duplicaba Margarita Robles, ministra de Defensa, en la toma de posesión del nuevo jefe de la Armada, Antonio Martorell, el 11 de febrero. "España es una democracia plena, una de las más avanzadas del mundo, con derechos y libertades consolidados, con instituciones que funcionan, que sirve como ejemplo a muchos otros países", ha recordado, indicando que todos los españoles tienen "derecho" a sentirse "muy orgullosos" de su país y su democracia, con una Constitución garante de esos derechos durante los últimos 40 años.Fernando Grande-Marlaska, responsable de la cartera de Interior, también ensalzó el sistema en la entrega de Medallas al Mérito de Protección Civil. "Los actos que os han hecho acreedores de estos galardones", enunció en su discurso "demuestran que la sociedad española se guía por una serie de principios y valores encomiables, los mismos que nos han permitido construir la democracia moderna, avanzada y libre que sin duda somos".La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también suscribió la postura del Ejecutivo: "Evidentemente, España es una democracia plena y consolidada, de las 23 mejores democracias del mundo". "Probablemente, las declaraciones que se puedan escuchar en estos días tienen que contextualizarse en el marco de la campaña electoral que se está celebrando en Catalunya", advertía, "fuera de ese marco, no se comprenderían determinadas declaraciones". Montero justificó al respecto que "siempre" había dicho que "son políticos que se encuentran presos, en este país no existen los presos políticos, lo que existen son personas que por sus actuaciones de transgresión de la ley se han producido sentencias por parte de los tribunales que les obligan a mantenerse en prisión".Ha faltado la opinión de Pedro Sánchez, reclamada desde varias bancadas que incluso se atrevían a exigir el cese del vicepresidente. Sin embargo, González Laya ha retomado el interrogante que ella misma lanzó para defender de nuevo que "España es una gran democracia, admirada y respetada en todo el mundo", agregando que "no hay demagogia ni oportunismo que pueda ocultar esta realidad".Además de estas afirmaciones oficiales, han surgido voces paralelas que aludían al tema. Por ejemplo, Aitor Esteban ha tachado a España de tener una democracia "con bastantes desconchados, con abolladuras". El portavoz del PNV en el Congreso ha hecho hincapié en estas "abolladuras" con la actuación del rey emérito, la "corrupción y utilización ilícita de la policía" por el PP, la "represión" en Cataluña, con "presos políticos" o el caso Villarejo y ha indicado que "no pasa nada por aceptarlas e intentar corregirlas".De hecho, las redes sociales no han tardado en señalar también esos desconchados, algunos demasiado recientes. Los usuarios han aprovechado el momento para recordar que un rapero, Pablo Hasél, ha sido condenado a prisión por escribir tuit o por una canción. También han señalado el despido de un periodista por un rótulo sobre el rey o han aludido a la ausencia de represalias por una carta de militares retirados pidiendo un golpe de Estado. El tema se ha extendido a las altas esferas. El periódico El Mundo ha reseñado que este tipo de afirmaciones dañan la imagen de España en el extranjero. Citando a "diplomáticos", anotan que "lo peor es la utilización que de las afirmaciones de Iglesias hacen y harán Puigdemont, sus abogados y sus seguidores". "Siempre han sido hábiles a la hora de manipular los hechos y encontrar grietas, y en esta ocasión quien les pone en bandeja los argumentos es nada menos que un vicepresidente del Gobierno", aseveraba un "embajador con plaza europea"."Con estos bueyes es difícil arar", apuntaba otro alto funcionario. La onda expansiva llegaba a Bruselas, según el artículo. "Esto no trae nada bueno", mencionaban miembros consultados en el Parlamento Europeo. "Indultos, amnistía, modificación a la baja de tipos penales de sedición y rebelión, y ahora Rusia y Podemos alineados para denigrar la condición democrática de España con el mismo discurso de los independentistas fugados y los que están condenados", protestaba.Y, fuera del continente, las voces eran más duras: "En la antigua Marca España se trabajaba insistentemente en los ranking de democracia, gestionados en su mayoría desde el mundo anglosajón, que no es precisamente el que más simpatías nos profesa y, pese a todo, siempre se nos incluye entre los 25 países con democracia plena por delante de Francia e Italia", abogaba uno, recordando lo que costaba labrarse una buena imagen, ahora "tirada por tierra".A los embajadores, "especialmente en algunas plazas difíciles, y Rusia es sólo el primer ejemplo", les pone en "una posición imposible" la opinión de Iglesias. "Después llegará Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, Ecuador... Lo utilizará todo aquel que quiera perjudicarnos", zanjaba. Algunos analistas no han sido tan duros, pero sí que lo han tachado de "oportunista" y de "complicidad" con los partidos independentistas para sacar rédito en los comicios catalanes. En cualquier caso, no hay un discurso unánime. Quizás sea esa falta de convenio la respuesta más clara.

/20210208/la-cancilleria-rusa-tilda-de-propaganda-la-respuesta-de-gonzalez-laya-a-lavrov-1094358058.html

/20201215/el-parlamento-espanol-rechaza-otra-vez-una-investigacion-sobre-el-rey-emerito-1093835071.html

/20210212/cataluna-cierra-su-campana-electoral-mas-atipica-con-miedo-habra-que-volver-a-las-urnas-1102115393.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

14f: elecciones al parlamento de cataluña, los escándalos financieros del rey emérito de españa juan carlos i, sistema judicial, monarquía, censura, democracia, pedro sánchez, pablo iglesias