Cataluña cierra su campaña electoral más atípica con miedo, ¿habrá que volver a las urnas?

Cataluña cierra su campaña electoral más atípica con miedo, ¿habrá que volver a las urnas?

¿Quién ganará las elecciones? ¿Cómo afectará la pandemia al voto? ¿Habrá un pacto independentista contra el candidato socialista Salvador Illa, favorito en los... 12.02.2021

2021-02-12T15:23+0000

2021-02-12T15:23+0000

2021-02-12T15:28+0000

españa

14f: elecciones al parlamento de cataluña

elecciones

cataluña

Cataluña votará el 14 de febrero en unas elecciones decisivas y en clave nacional que se presentan como las más atípicas de su historia, en mitad de la pandemia por el coronavirus y con el miedo al contagio entre la población. Estuvieron a punto de posponerse, incluso, y se barajó la fecha del 30 de mayo como alternativa, pero finalmente el Tribunal Supremo de Cataluña desechó el cambio y mantuvo la fecha prevista desde un principio por ley. Las circunstancias especiales han provocado que las últimas encuestas del CEO (Centre d'Estudis i Opinió) pronostiquen una abstención elevada con una caída del voto del 17,1% respecto a las últimas elecciones de 2017, donde se batió récord de participación en unos comicios autonómicos en España llegando al 79%.Pero aquella era otra época completamente distinta. La situación política marcaba la agenda del día y las elecciones se convocaron en aquel momento bajo la efervescencia del auge del independentismo. Se acababa de celebrar un referéndum de autodeterminación considerado ilegal por el gobierno central de Mariano Rajoy (PP) y Cataluña había declarado unilateralmente su independencia, lo que llevó a la aplicación del artículo 155 para suspender su autonomía con el fin de "restaurar la democracia y la legalidad". Si las predicciones se cumplen, ahora habrá 952.000 votos menos que en aquel momento. Otra de las características propias de estas elecciones es el aumento de solicitudes del voto por correo en un 350%, con un total de 284.706 solicitudes realizadas hasta el viernes 5 de febrero, cuando vencía el plazo. Por otro lado, otra particularidad que "asusta" por la incertidumbre que provoca es que las Juntas Electorales han recibido casi 24.000 recursos por parte de personas citadas para estar en las mesas el domingo alegando que no podrán acudir. Esta cifra es inédita y ha obligado a los ayuntamientos de muchos municipios a buscar alternativas apresuradas e incluso varios alcaldes han abierto una bolsa de voluntarios para estar en las mesas de los centros de votación el 14F. Las preguntas en esta última jornada de campaña electoral (12 de febrero) son muchas y todas parecen tener varias respuestas y posibilidades por lo que las incógnitas aumentan de cara a la cita electoral. ¿Quién ganará las elecciones? ¿Cómo afectará el coronavirus? ¿Habrá un pacto independentista contra el candidato socialista Salvador Illa, favorito en los sondeos? ¿Y se producirá finalmente el famoso sorpasso de VOX al PP?¿Qué dicen las encuestas?Los del domingo son los quintos comicios en diez años en la región y ninguna de las legislaturas ha podido mantener al mismo presidente durante el periodo completo de cuatro años. De hecho, estas elecciones se convocaron automáticamente y de manera precipitada tras la inhabilitación del President Quim Torra en septiembre de 2020 imputado por un delito de "desobediencia a resoluciones judiciales u órdenes de la autoridad superior" por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al negarse a retirar símbolos independentistas de edificios públicos. En relación a las encuestas, los últimos sondeos apuntan a que el 14 de febrero se verá reflejado en las urnas el denominado Efecto Illa con una victoria para el candidato del PSC (Partido Socialista Catalán), Salvador Illa, con el 22% de los votos. Eso sí, el resultado se pronostica muy reñido, casi con un empate técnico entre el PSC y los partidos independentistas ERC (20%) y Junts Per Catalunya (JxCat) con el 20-21% de las papeletas. Las últimas encuestas también muestran un retroceso del PP y Ciudadanos y un ascenso de VOX (que se presenta por primera vez a unas elecciones catalanas), y de la CUP (Candidatura Unidad Popular, un partido antisistema e independentista). De hecho, uno de los escollos principales el domingo será ver si finalmente el partido considerado de ultraderecha VOX hará el famoso sorpasso al PP, algo que sería devastador para los populares a nivel nacional con Pablo Casado a la cabeza y en su pugna por la batalla del centro derecha. Pugna entre independentistas, pero "todos contra Illa"El domingo 14 de febrero, los sectores independentistas y sus pugnas internas también se enfrentan en las urnas. Los dos grandes partidos soberanistas, ERC y Junts, llevan años con sus particulares rencillas políticas y algunos expertos hablan de la jornada electoral como el "asalto final" entre los dos líderes de estos partidos: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont respectivamente (ambos condenados por el "juicio del procés"). Quién se llevará más papeletas en estas elecciones atípicas y apáticas y comprobar si el hastío y cansancio de la sociedad ante los enfrentamientos de ambos partidos provocará una división del voto secesionista desviando electores a otros grupos minoritarios como PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), será otro de los asuntos importantes a tener en cuenta el domingo tras el cierre de urnas para el análisis. Sin embargo, y a pesar de estas confrontaciones internas, el 10 de febrero se conoció que todos los partidos independentistas con opciones a obtener representación en el Parlament, firmaron un documento secreto en el que se comprometen a no llegar a ningún tipo de acuerdos con el PSC para formar un Govern en Cataluña "sea cual sea la correlación de fuerzas". El documento muestra textualmente cómo los partidos firmantes aseguran que "en ningún caso pactarán la formación del Govern con la formación de Salvador Illa". ¿Funcionará el "Efecto Illa"?Salvador Illa se convirtió en uno de los ministros más famosos del gabinete de Pedro Sánchez porque fue el encargado, como responsable máximo de la cartera de Sanidad, de estar al frente de la pandemia del coronavirus durante el año 2020. Cuando aceptó el cargo, este filósofo que se califica como un hombre "tranquilo", no se podía imaginar lo que le esperaba, ya que como ha reconocido en varias entrevistas, se pensó mucho lo de aceptar la propuesta de Sánchez para llevar adelante el Ministerio de Sanidad y solo aceptó porque el presidente le prometió que sería un trabajo "relajado". Nada más lejos de la realidad. En cualquier caso, la sorpresa para todos llegaba el pasado 30 de diciembre cuando Illa anunciaba que dejaba el Ministerio para presentarse como candidato de su partido a las elecciones de Cataluña en sustitución de Miquel Iceta. El anuncio se conoció como el "Efecto Illa", y generó una ola de optimismo entre los socialistas convencidos de la buena gestión frente a la pandemia de su candidato, lo que se vería reflejado en votos en Cataluña. Y, aunque si bien es cierto que unas semanas después, el "efecto" puede haberse desvanecido un poco, los sondeos siguen dándole la victoria con unos 30 escaños a favor en el Parlament, lo que puede tener unas consecuencias imprevisibles a la hora de llevar a cabo pactos de gobierno que se tornan, parece, más necesarios que nunca ante una futura legislatura que se prevé dividida, tensa y más fragmentada que nunca. Algunos, incluso, ya hablan de una posible repetición de los comicios el próximo mes de julio ante las dificultades para llegar a consensos. La PCR de IllaLa última polémica con el exministro ha llegado a pocos días de la jornada electoral cuando se negó a hacerse una prueba PCR antes del debate de candidatos en la televisión pública catalana TV3. Su decisión llamó la atención porque el resto de candidatos sí que se la hizo o al menos alegó habérsela hecho recientemente. En el caso de Illa, dijo que no se la hacía porque no era necesario teniendo en cuenta las obligaciones del protocolo sanitario, que en ningún caso ponen como requisito hacerse una prueba de este tipo antes de un debate en TV. Illa comentó en entrevistas posteriores, debido al revuelo que causó su decisión, que en el plató se cumplían todas las medidas higiénicas necesarias y además rechazó que tuviera que hacerse la prueba por una cuestión de imagen. Señaló, además, que las pruebas PCR "no sobran" y que por eso justamente "rechazo hacerme este tipo de pruebas. Defiendo lo que se tiene que hacer", dijo.El asunto ha tomado tal dimensión que la oposición ha puesto sobre la mesa, incluso, la acusación sin pruebas de que el exministro se podría haber vacunado en secreto y que por eso no quiso hacerse la prueba PCR. El líder del PP, Pablo Casado, llegó a decir en una entrevista en la radio que si se demostraba que Illa se había vacunado ilegalmente entonces tendrá que "dimitir" y "renunciar inmediatamente" a la candidatura. Y pidió a la Fiscalía que investigue el caso. Lo último ha sido una presunta PCR positiva del candidato del PSC que ha circulado en redes sociales y que el partido socialista ya ha desmentido y ha llevado el caso ante la justicia. El esperpento en torno a la prueba de Illa es tal que muchos se preguntan a estas alturas si es una mera estrategia in extremis en el cada vez más extendido "todo vale" en política, o es un reflejo claro del miedo a que el candidato del PSC se haga con la victoria el domingo tal y como pronostican las encuestas. ¿Y qué va a pasar el día después? El puzzle de posibles pactosDos alternativas se plantean como las más probables tras la jornada electoral. Para gobernar hay que sumar al menos 68 escaños de los 135 que tiene el Parlamento de Cataluña, y debido a la fragmentación que plantean las encuestas y con ese empate técnico entre el PSC, ERC y Junts, la duda es si habrá un gobierno de coalición independentista entre los republicanos, JxCat y el apoyo de la CUP; o si por el contrario, el Govern virará hacia un gobierno de izquierdas bajo el pacto del PSC, ERC y En Comú Podem (la versión catalana de Unidas Podemos). El escollo es que ambas mayorías pasan por ERC, lo que le otorga al partido republicano un gran poder negociador. Habrá que ver si para los de Oriol Junqueras pesa más su independentismo y esa decisión de no pactar bajo ningún concepto con Illa que firmó junto al resto de partidos soberanistas en ese documento secreto recientemente sacado a la luz; o si por el contrario, prima en su decisión su carácter como partido de ideología de izquierdas, lo que le posiciona bastante lejos del entendimiento con Junts, con el que acarrea una historia de disputa común y con el que cada vez le unen menos cosas (sobre todo en cuestiones ideológicas de base) salvo el deseo de ver a Cataluña como un país independiente de España.

