Rusia llama a la OSCE a que evalué las medidas de los países bálticos contra medios rusos

Rusia instó a la nueva representante de la OSCE para los Medios de Comunicación, Teresa Ribeiro, a que evalúe las medidas restrictivas de los países bálticos... 10.02.2021, Sputnik Mundo

El embajador ruso indicó que la misión rusa le transmitió las preocupaciones de Rusia sobre problemas de la prensa, incluidos aquellos relacionados con las medidas discriminatorias contra los medios de comunicación rusos y en ruso en varios países de la OSCE.Según Lukashevich, después, Ribeiro mantuvo reuniones con los embajadores de Letonia y Estonia ante la OSCE, durante las cuales abordó el cierre del medio Sputnik Estonia y la persecución de periodistas de Baltnews y Sputnik en Letonia."Hemos constatado con satisfacción que durante las discusiones la señora Ribeiro también señaló la inadmisibilidad de restringir los derechos de los periodistas a la libertad de expresión y destacó que el uso de sanciones económicas no debe violar la libertad de los medios de comunicación", añadió el representante ruso.Lukashevich subrayó asimismo que Rusia rechaza la segregación de la prensa en "correcta" e "incorrecta" y reiteró que Moscú no se detendrá en la defensa de la comunidad periodística rusa en la OSCE.Añadió que los diplomáticos rusos también siguen de cerca los procesos asociados con la creciente censura en el espacio mediático mundial por parte de las plataformas digitales estadounidenses, principalmente Facebook, Twitter y Google."Su absoluta arbitrariedad, en relación con los medios de comunicación rusos y de habla rusa sigue siendo profundamente preocupante, especialmente en el contexto del bloqueo masivo y la eliminación de contenido ruso en los últimos meses. Se puede constatar que tales acciones de Big Tech se han vuelto sistémicas y constituyen una burda censura. En este sentido, mantenemos a la OSCE 'en buena forma' con respecto a estos temas", apuntó. Soberanía de RusiaAdemás, Lukashévich expresó que Suecia está obligada a respetar la soberanía de Rusia durante su presidencia en la OSCE, y Moscú espera de Estocolmo un cumplimiento más profesional de sus obligaciones en esta esfera.La presidenta en ejercicio de la OSCE, Ann Linde, al visitar Kiev el 19 de enero informó que la Misión de Monitoreo Especial en Ucrania está vigilando "indirectamente" la situación en Crimea, o sea extiende la observación al territorio de la Federación de Rusia.Moscú acoge como algo trivial las especulaciones en torno al tema de Crimea, que se permiten Ucrania y sus socios occidentales, y no les hace caso, pero no espera semejante especulaciones de la presidenta de la OSCE, dijo."Suecia como presidenta de la OSCE debe respetar la soberanía de la Federación de Rusia, y si no lo hace surgirán complicaciones. Esperamos que la parte sueca cumpla de un modo más profesional las obligaciones derivadas de su actual estatus de presidente de la OSCE", subrayó el diplomático.Lukashévich recordó que la misión de quien ejerce la presidencia en la organización estriba en ayudar a las partes a buscar soluciones basándose en los Acuerdos de Minsk, en actuar de modo honesto, sin ponerse del lado de ninguna. Pero el inicio de la presidencia sueca no justifica estas esperanzas, constató.Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción.Las autoridades ucranianas consideran a Crimea un territorio "provisionalmente ocupado".Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU, votaron a favor de la reunificación con Rusia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que el tema de Crimea "está zanjado definitivamente".Conflicto en DonbásLukashevich dijo asimismo que ante Suecia, durante su presidencia en la OSCE, se abre la perspectiva de contribuir a la eliminación del conflicto en Ucrania, subrayando que lo más importante consiste en que actúe de modo no preconcebido.El diplomático recomendó a Estocolmo emitir las señales para Kiev sobre la necesidad de retornar a la lógica de los Acuerdos de Minsk como la única base jurídica reconocida por la comunidad internacional de solución de la crisis, así como dar una clara evaluación de la iniciativas de Ucrania que minan el proceso de Minsk."Instamos a todos nuestros socios a considerar seriamente, sin especulaciones, la necesidad de solucionar lo más rápido posible la crisis en Ucrania. La situación en Donbás sigue complicada. Según la Misión de Monitoreo, allí se abrió en más de tres mil ocasiones en lo que va del año", señaló.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han ocasionado unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

