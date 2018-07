Cancillería rusa: los medios de prensa británicos cruzan los límites del absurdo

"Los medios británicos se las arreglaron finalmente para cruzar la línea del horizonte del absurdo, ahora resulta que el embajador ruso no encontrarse con ciudadanos rusos en el exterior, eso también despierta sospechas… ¿puede el embajador ruso conversar con los miembros de su familia?", alegó el Ministerio de Exteriores.

El periódico británico informó el 20 de julio, citando a fuentes no identificadas de la Fiscalía, que Bútina es sospechosa de haber establecido contactos con el exembajador ruso en EEUU, Serguéi Kisliak, en base a fotos conjuntas.

Según el medio, entre los datos hallados por el FBI entre las pertenencias de la detenida rusa, habían fotos digitales junto a Kisliak.

El 16 de julio, el Departamento de Justicia de EEUU anunció en un comunicado que los fiscales federales de EEUU presentaron cargos penales contra Bútina supuestamente por conspirar para Rusia y actuar como agente extranjero.

Un día después, el ente agregó otro cargo contra la rusa, el de actuar como agente extranjero sin registrarse como tal.

Te puede interesar: Cancillería rusa anuncia flashmob en apoyo a María Bútina, detenida en EEUU

Los fiscales alegan que Bútina trató de obtener acceso a organizaciones e individuos que tienen influencia en la política estadounidense.