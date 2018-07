Cancillería rusa anuncia flashmob en apoyo a María Bútina, detenida en EEUU

"En relación con el arresto en EEUU de la ciudadana rusa María Bútina lanzamos un flashmob en su apoyo. #FreeMariaButina; pongan en sus perfiles la foto de María", dice el mensaje en la cuenta del ente ruso en Facebook.

El 16 de julio, el Departamento de Justicia de EEUU anunció en un comunicado que los fiscales federales de EEUU presentaron cargos penales contra Bútina por supuestamente conspirar para actuar como agente extranjero para Rusia.