Rusia reclama participación internacional en investigación del caso Skripal

"Queremos transparencia y presencia internacional en esta investigación, está claro que deberían haber rusos, podremos hacer las preguntas correctas, pero saludaríamos también la participación de otros países, no solo miembros de la OTAN y la UE, sino también la India, China, América Latina, África", señaló en conferencia de prensa.

© AP Photo/ Peter Dejong Moscú llama a Londres a hacer público el informe de la OPAQ sobre Skripal

Según el embajador, "allí también hay especialistas".

"Hagan esta investigación transparente", demandó.

Asimismo, Yakovenko pidió "transparencia" en la investigación sobre la sustancia química empleada en el ataque contra Skripal en un encuentro con medios británicos y extranjeros en su residencia oficial de Londres.

"Queremos plena cooperación y acceso a la investigación e instamos a la parte británica a ser transparentes y honestos", dijo el diplomático en una conferencia de prensa de casi dos horas de duración.

Yakovenko urgió al mismo tiempo al Gobierno británico a acelerar la tramitación del visado de Victoria Skripal, sobrina del exdoble agente ruso.

© Sputnik/ Pavel Lisitsin El enigma de Masiania: las mascotas de los Skripal dan un giro al caso

"Este es un caso humanitario y [el visado] podría expedirse en unas horas; esperemos que así suceda", añadió.

El embajador confirmó que Victoria contará con "toda la asistencia necesaria" de su legación si las autoridades británicas le permiten viajar a Londres y visitar a sus familiares, que siguen ingresados en el hospital de Salisbury.

Durante el largo turno de preguntas llegó el eco a la sala de las primeras declaraciones públicas de Yulia afirmando que está recuperando la "fortaleza día a día".

"Me alegro realmente", contestó Yakovenko, "y espero que Serguéi también se recupere".

Rusia no tiene nada en contra de que el exespía Serguéi Skripal y su hija Yulia vuelvan a Rusia si así lo desean, declaró el embajador.

En una rueda de prensa Yakovenko expresó la esperanza de que "un día Yulia pueda regresar a Moscú, tiene trabajo, apartamento, es una mujer independiente".

"En cuanto a su padre, que él mismo decida quedarse en el Reino Unido o no, Rusia no tiene objeciones, no tiene problemas con ellos", dijo.

Lea también: El Reino Unido mete la pata hasta el fondo con el caso Skripal

El embajador negó la autoría o complicidad de Rusia en el intento de asesinato del exmilitar de Inteligencia ruso y desmintió alegaciones sobre la producción y almacenamiento del agente nervioso al que llaman las autoridades británicas Novichok (A-234).

"Nunca produjimos Novichok", dijo tras acusar a Londres de mantener el "monopolio" de la investigación.

Más aquí: Cómo se puede demostrar la procedencia del veneno del caso Skripal y por qué Londres no lo hace

© REUTERS/ Peter Nicholls Senador ruso asegura que Occidente teme investigación conjunta de caso Skripal

De acuerdo con Yakovenko, Rusia aceptará los resultados de las pruebas de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) siempre que la investigación se lleve a cabo con un amplio consenso internacional.

"Queremos transparencia y presencia internacional en la investigación no solo de países de la OTAN y la UE", advirtió.

El diplomático recordó que, al mes del ataque de Salisbury, el Gobierno de Theresa May responde con silencios a las cuestiones planteadas por su legación.

El 4 de marzo pasado, Skripal, exoficial de inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia, fueron hallados inconscientes cerca de un centro comercial en la ciudad de Salisbury.

La policía estableció que ambos fueron envenenados con una sustancia tóxica de acción neuroparalizante.

Apenas empezada la investigación, que según Scotland Yard tardará varios meses, Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del ataque, alegando que la sustancia con la que los Skripal fueron envenenados fue fabricada en Rusia.

Moscú rechaza las acusaciones infundadas de Londres.