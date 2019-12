Crisis en Irak: "Puede haber vacío de poder durante varios meses"

Los iraquíes llevan dos meses protestando por las míseras condiciones de vida y contra la extendida corrupción de la clase política. Con más de 400 muertos por la represión, el primer ministro Adel Abdul Mahdi presentó su dimisión, dejando acéfalo al país. "Formar un nuevo gobierno será muy complicado", aseguró Gilberto Conde, doctor en Estudios de Asia y África por el Colegio de México.

"El armado de los partidos tiene que ver con un sistema que creó Estados Unidos en los años de la ocupación, con el fin de garantizar el beneficio de las empresas estadounidenses. Se promovió todo un sistema de corrupción, que es por lo que la gente está protestando".

Hoy hay vacío de poder ya que la mayoría de los partidos no logra ponerse de acuerdo para nombrar al sucesor de Mahdi. "El exprimer ministro Haider Al Abadi es visto como parte del problema. En las calles la gente quiere algo distinto. Están hartos. Piden una vida normal y digna", explicó el experto. En cuanto al líder shiíta Muqtada Al Sadr "se ha coaligado con el Partido Comunista para que se lo vea como algo más que un líder religioso". No obstante los manifestantes también lo ven como parte del problema. Las manifestaciones son muy radicales en ese sentido", indicó.

Según Conde, las protestas preocupan tanto a EEUU como a Irán, los dos países con mayor influencia en Irak. "Los iraníes están seguros de que EEUU están promoviendo estas manifestaciones. No digo que no pueda haber manipulación, pero cuando la población se manifiesta en esos niveles de desesperación y enojo es porque realmente hay algo. Para EEUU tampoco es la situación ideal. Para ellos lo mejor es que Mahdi siguiera en el cargo. EEUU ha perdido mucha capacidad de control. Hay lugares donde prefiere sembrar el caos, como en Irán. También en Líbano, para deshacerse de Hezbolá, pero no creo que sea el objetivo en Irak".

Conde, quien vive actualmente en Túnez, amplió su reflexión para tratar de entender qué pasa también con otros estallidos que están teniendo lugar en Medio Oriente y el norte de África.

"Hay otras rebeliones populares en Sudán, en Argelia se siguen movilizando. Esto es por la falta de opciones del sistema en que vivimos", dijo.

Testimonios de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia

Alicia Montoya estuvo en Bolivia como parte de la Delegación Argentina de Solidaridad con ese país. Personalidades de los derechos humanos viajaron para evaluar los delitos cometidos por el gobierno de facto que lidera la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. El informe, que recoge testimonios sobre el terreno, constata la persecución a líderes sociales, la elaboración de listas negras, el carácter letal de la represión a manifestantes, la expansión del racismo –particularmente contra las mujeres– y fallas en el sistema judicial.

"Estuvimos en La Paz y en Senkata, en El Alto. El trabajo territorial fue en la iglesia de San Francisco de Asís, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) local convocó a familiares de víctimas. Además hicimos visitas a las casas de aquellas personas que temían salir a la calle. También visitamos hospitales", dijo Montoya, muy emocionada.

En su testimonio, Montoya detalló el clima de constante hostigamiento con el que tuvo que trabajar la delegación. "En el aeropuerto de Santa Cruz hicieron interrogatorios arbitrarios a algunos de los compañeros. Había un pequeño grupo que salió con exabruptos que nosotros no contestamos. Tuvimos otro episodio lamentable en La Paz, donde queríamos ver a la senadora María Elizabeth Oporto, que está en huelga de hambre. Solicitamos las autorizaciones correspondientes, pero cuando llegamos a la Plaza Murillo nos dijo que se había desautorizado la visita. Había una gran cantidad de periodistas esperándonos. Nos rodearon y un grupo de personas comenzó a gritar cosas. Hacían un llamado al linchamiento. Otros nos agradecían por haber ido", relató Montoya, quien afirmó que en Bolivia "se respira temor" y lo comparó con la dictadura militar que vivió Argentina en los años 70, encabezada por el general Jorge Videla.

Sobre los próximos pasos de la Delegación Argentina en Solidaridad con Bolivia, aseguró que impulsarán una comisión internacional para denunciar las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el gobierno interino.

"La CIDH sacó un nuevo documento donde dice que es imposible que en el estado actual pueda haber justicia para las víctimas si no interviene una comisión internacional. Le vamos a pedir a la CIDH ser parte de esa comisión. Nuestra presencia no ha finalizado en Bolivia".

Mientras estuvimos allí recibimos gravísimas denuncias de Sucre, de Cochabamba. Nos comprometimos a volver para recabar las denuncias. Estamos ante la presencia de un golpe de Estado y de un gobierno de facto. Hemos tenido que visitar a militantes en la clandestinidad. El proceso electoral convocado para marzo está completamente viciado, porque proscribe de hecho a los dirigentes del MAS", apuntó.

En el programa se informó a su vez acerca del comienzo de la Cumbre del Clima (COP25) en Madrid, donde 196 países están reunidos para discutir políticas efectivas contra el calentamiento global; la persecución judicial que denunció la exmandataria y vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández, durante la audiencia por la causa que investiga supuestas irregularidades en la obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz; la restitución de los aranceles al acero y al aluminio de Argentina y Brasil por parte de EEUU; y la visita del expresidente uruguayo José Mujica a Evo Morales, exiliado en México.

El equipo de 'Voces del Mundo' está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani y Patricio Porta.