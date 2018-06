Crisis migratoria: cuando la compasión es un milagro

El milagro lo encarnó el flamante presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al permitir que los migrantes lleguen al puerto de Valencia, donde está todo listo para su acogida.

Por un lado, todo apunta a un 'happy end'. Pero, por otro lado, se volvió a demostrar que no deja de agravarse la crisis de refugiados que está sufriendo la Unión Europea (UE) desde hace unos años.

El mar de tragedias, tal como se califica al Mediterráneo, sigue cobrando sus víctimas, al tiempo que "Europa se polariza ante la migración", según escribe el diario español 'El País'.

"Es preocupante que en países como Italia, Austria o Grecia hayan tomado el timón de la política migratoria partidos que han llegado al Gobierno con mensajes xenófobos", indica el periódico, al argumentar que "el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha anunciado que Italia no está dispuesta a convertirse en el campo de refugiados de Europa; Grecia ha endurecido las condiciones de sus campos y ha reconvertido algunos de ellos como centros de retención, y en Austria se alienta desde el Gobierno una campaña contra la inmigración".

Lo que contribuye a esta tendencia son casos como el que ocurrió recientemente en Alemania, donde un iraquí solicitante de asilo violó y asesinó a una niña de 14 años.

"Desde que la canciller Angela Merkel abrió en 2015 nuestras fronteras, nadie tiene claro en Alemania quiénes arriban aquí. Entran hasta terroristas. Acogimos a centenares de miles de jóvenes musulmanes, sin que se sepa de dónde provienen y quiénes son", dijo consultado por Radio Sputnik el diputado del partido 'Alternativa para Alemania' Sebastian Münzenmaier.

Por su parte, el analista español Manu Pineda se mostró convencido en entrevista con nuestra emisora que la actuación de unos pocos no debe echar sombra sobre la gente inocente.

"Nosotros tenemos que ser conscientes de que las miles de personas desplazadas que vienen a Europa no vienen buscando vacaciones, no vienen por lujo, no vienen por cuestiones frívolas, sino vienen huyendo de la muerte", indicó.

El también activista humanitario se mostró convencido de que la UE tiene "la obligación moral, humana y legal de darle acogida a los que vienen huyendo" de las guerras que están sufriendo 'gracias' a la actuación de "algunos" países, entre ellos europeos, que "están detrás de todos los procesos de desestabilización en Oriente Medio".

Dijo, en este contexto, que "el Reino Unido y Francia tienen una responsabilidad absoluta de lo que está pasando en Siria", al indicar, entre otras cosas, que "su papel de paraguas político, financiero y militar de las organizaciones yihadistas que están llevando a cabo la intervención terrorista sobre el pueblo sirio ha generado ya 11 millones de desplazamientos".