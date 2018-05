El mundo verá próximamente a una nueva Rusia

Horas antes de la solemne ceremonia, celebrada en el Kremlin, saliera un nuevo sondeo del centro de investigaciones sociológicas 'Levada', considerado uno de los barómetros de opinión pública más independientes de Rusia. Reveló que sus ciudadanos lo que más aprecian de la gestión de Putin son sus políticas exteriores, las cuales devolvieron al gigante euroasiático su estatus de potencia mundial

En esta materia, Putin se comprometió a seguir defendiendo los intereses de su país, subrayando que Moscú apuesta por una cooperación "equitativa" y "mutuamente beneficiosa" con "todos los Estados, en interés de la paz y la estabilidad en nuestro planeta".

El estudio de 'Levada' mostró, además, que hay quejas. Las principales se deben a que no se ocupe suficientemente de cuestiones de protección social y de una distribución justa de la riqueza.

Pero esto ya es pasado, dejó claro el presidente, al señalar que su prioridad para los próximos 6 años al frente del país es una Rusia próspera. Anunció importantes planes de renovación de infraestructuras, así como grandes avances en temas como la educación, la salud, la ciencia y la tecnología, entre otros. Se prestará especial atención a mejorar la situación demográfica, manifestó Putin, quien indicó, en este contexto, que se dará un fuerte impulso a los programas de apoyo a la familia.

Según el mandatario, el éxito de Rusia pasa por mantenerse al día, pero sin olvidar "sus raíces, su historia y su cultura multinacional".

Consultado al respecto por 'Radio Sputnik', el político español Rafael Ripoll se mostró convencido de que es un principio por el que deberían guiarse todos los Gobiernos.

"Putin, como patriota, es consciente de que corren riesgo de desaparecer aquellas naciones que no respetan sus tradiciones, no defienden su cultura y no mantienen sus costumbres de una forma sana y, desde luego, en concordancia con la actualidad que vivimos", sostuvo nuestro interlocutor, al aplaudir la intención del presidente ruso de impulsar "la defensa de la natalidad, la defensa de la familia a través de políticas muy diversas, la protección de los niños".

Asimismo, se mostró esperanzado ante los planes de Putin respecto a la política internacional, lo cual, según Rafael Ripoll, garantizaría el avance de la "multipolaridad" en el mundo.

En América Latina también se depositan muchas esperanzas en el mandatario ruso, dijo, por su parte, el analista venezolano Oglis Ramos.

Expresó su confianza en que "en estos próximos 6 años las relaciones" entre Rusia y Latinoamérica, sobre todo sus Gobiernos "progresistas", vayan "a continuar afianzándose, desarrollándose en materia económica, política y militar", con lo cual seguirán "desmoronándose" las pretensiones de Washington en la región.

Por su parte, el presidente del grupo español 'Iberatlantic Global Corporation', Pedro Mouriño, nos expuso sus criterios acerca de los planteamientos económicos que hizo Putin durante su discurso. En particular, el mandatario afirmó que se logró impedir que la coyuntura internacional cause serio daño a la economía rusa, pronosticando un futuro prometedor para la misma.

El experto apuntó que el jefe del Kremlin tiene serias razones para "ser optimista en cuanto al desarrollo económico".

Y es que Rusia consiguió en los últimos años "restructurarse económicamente, es decir, producir más, importar menos, y volverse más competitiva y más productiva en todos los sectores", en particular, en el alimentario, evitando un "desabastecimiento" en las condiciones del embargo a alimentos provenientes de la UE y EEUU.

El país tiene, además, una deuda externa "muy baja", sostuvo el experto, al subrayar que estos y otros factores, sumados a que se observa actualmente una "franca recuperación del precio de las commodities", permiten vaticinar que "la economía rusa" tome durante los próximos años "una velocidad de crucero mucho mayor".

Dice un refrán que del dicho al hecho hay mucho trecho. Como se ve, Vladímir Putin ha hecho mucho y está decidido para hacer mucho más.

En este sentido, el embajador de El Salvador en Rusia, Efrén Arnoldo Bernal Chévez, le deseó al mandatario "mucha suerte, muchas bendiciones y que siga haciendo el trabajo de la manera que lo hace y que tome en cuenta que sus decisiones no solo son importantes para el pueblo ruso, sino que para el mundo en general".