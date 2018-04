"Rusia es la única potencia que contrarresta a la locura ideológica de EEUU"

Un acto de protesta bastante inusual tuvo lugar en Brasil. En particular, David Uzal, un francés afincado en Río de Janeiro, renunció a la ciudadanía gala en protesta a los bombardeos de París contra Siria.

Uzal, doctorado en Filosofía y traductor, vive en Brasil desde hace 20 años y es uno de los críticos más severos del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

© REUTERS / SYRIA TV ¿Un pretexto para otro bombardeo?: advierten de un nuevo posible ataque químico en Siria

"Escribí directamente a las autoridades consulares de Francia en Río de Janeiro. Me respondieron de manera gentil para explicarme las tres maneras de renunciar a la ciudadanía. Mañana iré a un departamento de la Policía Federal en el aeropuerto de Galeao —de Río de Janeiro— para ver qué tipo de procedimiento es necesario para obtener la ciudadanía brasileña", declaró a Sputnik el entrevistado.

Según Uzal, Francia sigue claramente la orientación política de Washington.

"Estaba en casa y sentí repulsión hacia un país que envía sus misiles para atacar a otro país siguiendo ciegamente la política de Estados Unidos. Esa no es Francia. ¿Para qué pertenecer a un país que ya dejó de tener una política exterior?", se preguntó Uzal.

Más aquí: Francia publica un vídeo de su ataque contra Siria desde una fragata polivalente

El entrevistado también contó que, entre otras cosas, baraja la posibilidad de recibir la nacionalidad rusa, porque Rusia desempeña un papel fundamental en Oriente Medio.

"Si Rusia me ofreciera la ciudadanía, yo no vacilaría ni un segundo [en aceptarla]. Me gustaría mucho hacerlo y lo diría abiertamente porque veo a Rusia como la única potencia ideológica que contrarresta la locura ideológica de Estados Unidos", pronunció.

David Uzal también había escrito una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, en la que elogió su posición respecto a los ataques contra Siria, y pidió que el mandatario ruso aceptara su solicitud de obtener la ciudadanía de Rusia.

No te lo pierdas: "EEUU quiere que Rusia capitule en Siria, pero esto es algo que no va a pasar"

EEUU, Francia y el Reino Unido lanzaron la madrugada del 14 de abril un masivo ataque con más de 100 misiles contra tres instalaciones —dos, al oeste de Homs y una en la zona de Damasco— que, según el Estado Mayor Conjunto de EEUU, están relacionadas con un supuesto programa clandestino sirio de armas químicas. La mayoría de los misiles fueron interceptados por Siria.

© Sputnik / Mikhail Voskresensky Medios occidentales: Rusia ganó sin un solo disparo

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó el ataque de agresión de EEUU y sus aliados contra "un Estado soberano que está en primera línea de combate contra el terrorismo".

La controvertida organización no gubernamental de los Cascos Blancos, cuyos voluntarios se declaran dedicados al rescate de víctimas en zonas controladas por grupos rebeldes en Siria, afirmó que un helicóptero lanzó un barril con una sustancia química sobre Duma el 7 de abril por la noche, lo que provocó más de 40 muertos y más de 500 afectados.

Funcionarios sirios citados por la agencia de noticias SANA negaron haber usado armas químicas y alegaron que las acusaciones no eran más que una provocación del grupo terrorista Jaish al Islam y otros militantes para evitar el avance del ejército del Gobierno sirio.

Te puede interesar: Los ataques de EEUU contra Siria y la reacción de Rusia