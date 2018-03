Caso Puigdemont: ¿está España en un callejón sin salida?

El lugar: Alemania, autopista A-7 con dirección a Hamburgo. El momento: 11:19 hora local. La Policía teutona identificó a Puigdemont y procedió a su detención.

Tras el arresto, al que calificó como una 'buena noticia', la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, pronunció ante los medios: "A los demócratas que confiamos en el Estado de Derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país, que es España, todos somos iguales ante la ley y nadie puede burlarse infinitamente de la Justicia".

En este sentido, el columnista de Sputnik y exdirector de Euronews Luis Rivas, expresó que "el Gobierno español ha querido jugar un perfil bajo y ha dicho a todos su portavoces de no regocijarse mucho en la detención del expresidente (de Cataluña Carles) Puigdemont. Sin embargo, la vicepresidenta estaba obligada a dar un punto de vista que no puede ir más allá de repetir lo que el Gobierno español lleva diciendo: el cumplimiento de la ley en España y el resto de Europa".

Mientras, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, decidió celebrarlo en Twitter: "Se acabó la fuga del golpista Puigdemont. Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad, la Justicia hace su trabajo".

En cambio, la diputada en el Congreso español por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Ana Surra (la única representante de un partido político de España que accedió a hablar con Sputnik) opina que "lo que está pasando es que por la desesperación que tiene el Gobierno español por llevar a juicio a todos los dirigentes de los partidos de la independencia, a veces el tiro le sale por la culata, porque ahora se ha abierto un nuevo frente internacional para esta lucha que es Alemania, que ellos (el Gobierno de Rajoy) querían dejar solamente en España, y en Cataluña concretamente".

Al respecto, Surra avisa que "Alemania va a tener que dejar de mirar para los costados sobre lo que está pasando en Cataluña y van a tener que demostrar y ver de qué manera lo extraditan (a Puigdemont), si aceptan que el problema político se resuelve por la justicia, porque las acusaciones contra Puigdemont y los demás dirigentes son falsas, sobre malversación de fondos y sobre rebelión, porque rebelión nunca hubo y malversación de fondos tampoco. Entonces me imagino que en Alemania los jueces, — porque la justicia alemana funciona, como en Bélgica, en Suiza y los demás países —, no van a poder extraditarlo porque el motivo no es de delincuencia común: es un motivo político, y un preso político no se extradita, y menos Alemania", observa Surra.

Mientras, Elsa Artadi, portavoz de la coalición independentista Junts Per Catalunya (JxCAT), a la que pertenece el expresidente catalán Carles Puigdemont, propuso responder a su detención haciéndole presidente de la Generalitat . "Con los elementos que tenemos, hay que ver cómo hacemos presidente a Puigdemont. No simbólico, sino presidente de verdad", dijo Artadi en una entrevista con la televisión pública catalana.

Para Luis Rivas "está claro que en Cataluña se ve de forma diferente del lado independentista, incluso hay dos formas de verlo: por un lado están los partidos como Junts Per Catalunya y (por otro) ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) que ha optado por otro tipo de manifestación, aparte de condenarlo, está moviendo a su gente en la calle para organizar protestas contra la situación que está viviendo Puigdemont y lo que consideran que ha sido la orden que ha sido activada por el Gobierno español para la detención del expresident".

Mientras, Lázar Heifetz, Dr. en Ciencias Históricas y profesor de la Universidad de San Petersburgo, incidió en que Puigdemont y Cataluña están en una situación sin salida. "La oposición catalana se mantiene en sus principios de unidad nacional y monarquía constitucional. Y las elecciones (celebradas en Cataluña) por resolución de Madrid poco han cambiado la situación, porque la correlación de fuerzas sigue siendo aproximadamente la misma (en el Parlament)", explica el experto.

Para Heifetz, "el hecho de que Puigdemont y un grupo de compañeros de lucha hayan salido del país, temiendo ser arrestados, y que otra parte siga en instancias judiciales, evidenciaba un enfrentamiento inevitable. No veo mayores perspectivas de que se conceda asilo político a Puigdemont en alguna parte de Europa. Difícilmente los países europeos sean capaces de confrontar a Madrid por el líder catalán, quien violó las leyes españolas, y una serie de países de la Unión Europea tienen leyes similares. También hay países en que el tema de la separación de regiones levanta ampollas. El estímulo del separatismo es una vía muy peligrosa para los países europeos".

Respecto a estas observaciones, Rivas se muestra bastante de acuerdo. "Está claro que las Constituciones de los países europeos no permiten la secesión decidida por una parte de esos países. Está claro no es algo aceptado en ningún país de la UE, pero está claro también que hay países dentro de Europa que tienen concepciones en cuanto a cómo juzgar este tipo de acciones. En el caso de Puigdemont la ley belga es diferente de la ley española, y puede ser diferente de la ley alemana o de otras leyes de otros países".

En este contexto, Soraya Saénz de Santamaría instó a los grupos de los partidos políticos representados en el Parlamento que pidan un pleno para fiscalizar la cobertura informativa de TV3, la televisión pública catalana.

La diputada Ana Surra advierte que "La vicepresidenta (Soraya Saénz de Santamaría) utiliza la situación de supuesto caos que existe (en Cataluña) para seguir denunciando y acabar con la libertad de expresión que significan nuestros canales (de televisión y radio) autonómicos que están llevando adelante funcionarios públicos de la Generalitat de Catalunya que siempre han sido plurales e informan de todas las cosas. (…) Lo que quieren en cerrar nuestra televisión autonómica cortando la libertad de expresión. (…) Ellos (el Gobierno español) prefieren la Televisión Española (RTVE) a la que manejan y que sólo habla de lo que quiere el Gobierno, entonces aprovechan esta situación para acabar con nuestra televisión pública", incide.

Mientras, la que se conoce como crisis de Cataluña, sigue en un callejón sin salida. "El Gobierno español de Mariano Rajoy tiene simplemente que esperar a los acontecimientos. No tiene en su mano la capacidad política para cambiar la situación en Cataluña", concluye Luis Rivas.