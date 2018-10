'Pájaro' Singer: "La gente ya ahora sabe que Rusia no es necesariamente el malo de la película"

Marcelo Singer destila una poesía emocionada al definir a su profesión como "un triángulo amoroso entre la cámara, los viajes y mis ojos". Una poesía que con la misma sensibilidad se ve reflejada en las capturas mágicas que produce a través de sus lentes.

Su viaje y peregrinación por varias ciudades rusas fue fantástico en todo sentido, según confiesa. Estando en Rusia, y más aún cuando ya estaba de regreso en su país, no dejó contar maravillas de esas tierras, lejanas tanto en lo geográfico como en lo cultural.

Argumenta que su trabajo es transmitir la visión de un viajero extranjero reporteando al país anfitrión. Sobre sus loas hacia Rusia aclara que "ya no es un tema personal mío porque los aproximadamente cuatro mil uruguayos que estuvimos en el Mundial –y creo que esto es extensivo no sólo a Uruguay, sino a todas las personas de los distintos países que ha visitado Rusia durante la Copa del Mundo–, nos hemos vuelto con una idea hermosa de lo que fue ese viaje, así que cuando yo cuento esto la gente no reacciona con asombro porque ya lo ha escuchado de otra gente y de otras bocas".

"Para mí ha sido una experiencia fascinante, todo el tiempo estoy hablando con amigos y sugiero que [Rusia] es un país que vale la pena conocer, porque acá por lo menos donde vivimos nosotros [en Uruguay] donde hay una lejanía geográfica, y además una barrera cultural, Rusia nos ha quedado lejos siempre, tenemos muy poca influencia de Rusia. En Uruguay sabemos poco de lo que hay y de lo que pasa allí, por supuesto no llega el cine, el arte ni la cultura, más allá de la historia fantástica de ese país", explica Singer.

Algo que también se vio reflejado en los distintos medios de comunicación durante la cobertura del Mundial, a los que les sucedió lo mismo, señala Singer. "Íbamos con una idea equivocada [de Rusia] y a medida que fue durando la Copa del Mundo esas cosas se fueron vertiendo en los medios, en las redes sociales , en el 'boca a boca' que es un 'sistema de comunicación' que funciona con mucha profundidad en Uruguay, y ahora la gente ya sabe que Rusia no es necesariamente 'el malo de la película'", enfatiza.

Producto de este viaje, este 10 de octubre y en el marco de la 41ª Feria Internacional del Libro que tiene lugar en el Salón Rojo de la Intendencia Municipal [Ayuntamiento] de Montevideo, Singer lanza oficialmente el libro 'Hay algo que sigue vivo. Un fotógrafo celeste en Rusia 2018'. Se trata de una edición de 240 páginas de fotografías que incluye textos de diferentes testimonios y anécdotas de diferentes tipos de personalidades: desde futbolistas hasta periodistas, pasando por exfutbolistas, hinchas, cantantes, y hasta el cocinero de la selección uruguaya.

​

"El prólogo está a cargo del capitán [de la selección uruguaya de fútbol] Diego Godin. He ido recopilando diferentes testimonios de lo que fue el pasaje de Uruguay en la Copa del Mundo y una vez más tengo la posibilidad de llevar esta historia a un libro que es una obra hermosa […] que resume lo que fue el viaje por Rusia 2018 en los meses de junio y julio", dice con orgullo quien es conocido también con el sobrenombre de 'Pájaro'.

El título del libro, 'Hay algo que sigue vivo' es un verso de una canción 'Cielo de un solo color' de la banda de rock uruguayo No te va a gustar, que fue elegida por los propios jugadores de esa selección para ser emitida en cada partido de 'la celeste', y calificada por la revista Rolling Stone como la mejor de todas las selecciones de fútbol con presencia en la máxima competición del deporte más popular.

"En lo deportivo yo creo que Uruguay hizo un gran Mundial habiendo obtenido el quinto puesto", observa Singer, quien también estuvo presente en los mundiales de Sudáfrica 2010, donde Uruguay finalizó en cuarta posición, y en base al cual publicó el libro 'Más cerca del cielo'. También estuvo en Brasil 2014 que también cuenta con un libro en su haber.

Singer atesora un hermoso recuerdo de su periplo por tierras rusas.

"Visité las ciudades de Yekaterinburgo, Samara, Rostov del Don, Nizhni Nóvgorod, Sochi, Moscú y San Petersburgo, y me quedó la amabilidad de la gente, las impresionantes construcciones. […] Tengo gratísimos recuerdos de las noches blancas en San Petersburgo, de los amaneceres y atardeceres que duran mucho más que en cualquier otro lado".

Pero el 'Pájaro' no siempre fue fotógrafo que hoy todo el mundo conoce. Graduado en la Universidad como analista de sistemas [informático] con especialización en comunicaciones, Singer se dedicó "doce o trece años" a instalar redes, servidores, dar asesoría en tecnología de la información. A raíz de lo cual, cada vez que podía juntaba algunos ahorros y se iba a 'mochilear' [viajar como mochilero].

El 'Pájaro' fotógrafo, como él mismo define, "es una sumatoria de situaciones y de evidencias. De 'quereres'. Como siempre fui un trabajador independiente tenía esas posibilidades de poder ausentarme tres o cuatro meses y así fui viajando por el sudeste asiático, por África, Latinoamérica, Europa".

En aquellos años, la fotografía era sólo un hobby en su vida. Pero llegó un momento en el año 2003 que el "mundo formal" de la informática empezó aburrirle y decidió profesionalizar su hobby para trabajar profesionalmente en el mundo de la fotografía.

"Este año estoy cumpliendo quince años [como fotógrafo profesional]. Y una cosa fue llevando a la otra y hubo un triángulo amoroso entre la cámara, los viajes y mis ojos".

Decidir dejar de ser un informático para convertirse en los ojos sensibles de tantos paisajes y acontecimientos fue una decisión de vida, de esas que provocan que el suelo se abra bajo los pies de los valientes que emprenden esos cambios.

"Para eso estamos vivos. Yo creo hay que dedicarse a vivir mientras uno está vivo, porque después va a ser un poco tarde. Fueron decisiones que fueron tomadas con mucha audacia, pero con la importancia de estar haciendo lo que uno ama, lo que uno quiere. Ahí radica un poco la importancia de hacer este tipo de cosas, porque el 'sistema' [forma de vida] empuja a que encuentres un empleo y te quedes conforme con un trabajo de ocho horas para después llegar a casa y mirar la tele. No es un sistema que a mí me satisficiera en ese momento", subraya el Pájaro al explicar su cambio de vida.

Yendo al terreno más íntimo, Singer indica que es padre de un niño de seis años a quien está dedicado este nuevo libro, "y hasta que nació Julián para mi viajar era una necesidad emocional. Y para mi forma de ver las cosas, documentar y hacer reportajes gráficos es parte esencial de mi vida que empezó como un hobby y terminó siendo profesional. Empezó como un 'loop', donde cada vez las exigencias y la vara [el listón] era cada vez más alta conmigo mismo".

"Para mí la cobertura de la Copa del Mundo tiene que ver no sólo con lo deportivo que pasa dentro de la cancha y con lo que sucede alrededor de la pelota –que por supuesto es la pasión que nos mueve a todos– sino también tratar de inmiscuirme y buscar en la cultura y la geografía, en las costumbres del país anfitrión", concluye Marcelo 'Pájaro' Singer.