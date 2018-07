"Vengan a Rusia. Muy probablemente sea el mejor viaje de su vida"

"Es un país hermoso, del cual no teníamos idea de que era así", sostuvo Ángel Molina en conversación con Radio Sputnik, al mostrarse sorprendido por el enorme contraste entre la Rusia de "las películas hollywoodenses" y la que descubrió personalmente.

Afirmó que "es un país hermoso, es un país extraordinario, lleno de cultura, lleno de folclore, lleno de gente espléndida".

Subrayó que lo que ofrece Rusia a un turista va mucho más allá de "la Plaza Roja" o "el Kremlin". En este contexto, dijo experimentar un "sentimiento extraordinario" cuando en los alrededores de la ciudad rusa de Ekaterimburgo, a casi 2.000 kilómetros al este de Moscú, pudo "poner un pie en Europa y poner otro pie en Asia", en un lugar donde pasa la frontera geográfica entre ambos continentes.

"Adicionalmente, para los mexicanos, Rusia no es un destino costoso, es un destino asequible. Yo creo, incluso, que para los mexicanos que viajan a Europa por alguna situación este destino debería ser obligatorio, se van a llevar una sorpresa impresionante", agregó.

Asimismo, nuestro interlocutor expresó su admiración por la gente rusa, a la cual calificó como "superhospitalaria".

"Yo me quedé sorprendido en Ekaterimburgo. Estaba yo perdido para llegar a una dirección, y una señora mayor me tomó de la mano, me subió al camión, se fue conmigo hasta que llegué a la dirección, y después se fue. Nada más, me hizo el favor de llevarme. Eso no lo he visto en ningún país del mundo", señaló.

Nuestra conversación con Ángel Molina tuvo como fondo, además, las comicios presidenciales en México, las cuales dieron la victoria al opositor Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, recordó que durante la campaña electoral los enemigos del flamante mandatario le acusaban de tener "conexiones" con el Kremlin y querer "convertir México en Rusia".

"¡Por favor, que lo conviertan en Rusia, Dios mío!", ironizó al respecto.