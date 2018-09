África profunda: ¿cómo es la experiencia de una voluntaria latinoamericana?

"África te mueve la estantería, es un movimiento muy grande a todo nivel. Si vas ahí no volvés siendo el mismo. Era un viaje que tenía en mente hacía muchos años y lo hice sola con una mochila. Quería ir al punto más al sur de África así que llegué a una región muy cerca de Ciudad del Cabo y fui subiendo por transporte local hasta Tanzania", relató Artigas.

"Inicialmente mi trabajo de voluntariado fue en Sudáfrica . Primero aterricé y me quedé unos días observando la sociedad. Luego me fui a hacer un voluntariado a recolectar almendras a una granja que estaba en el tope de la montaña en Piketberg, a unos 120 kilómetros de Ciudad del Cabo. Ahí conviví con una familia sudafricana, conocí la forma en que vivían, con auto sustentabilidad en todo sentido, en un clima muy árido", agregó. "De ahí me fui a Johannesburgo, estuve en Botsuana, en Zambia donde Livingstone me gustó muchísimo puntualmente y de ahí crucé en tren durante tres días a Tanzania a un proyecto de voluntariado en una escuela que se llama Blue Sky School"

"No me fue fácil encontrar ese proyecto educativo porque la mayoría son corruptos. Hay varios puntos en cuanto a la corrupción. Uno de ellos es con las agencias, que son el nexo entre la institución u ONG y el voluntario, que a veces da un dinero muy elevado para ir a un voluntariado y lamentablemente el dinero se lo queda la agencia u otros organismos, pero pocas veces llega al proyecto", advirtió la periodista.

"El primer año fui con un proyecto documental y también a brindar talleres de periodismo, tratando que a través de la comunicación ellos pudieran expresar emociones. La escuela escolariza a unos 300 chicos de una región bastante rural en Leganga, cerca de la ciudad de Arusha", añadió.

"La primera sensación de África fue de contradicción. Qué vengo a hacer, vengo a fotografiar la pobreza, pero al tiempo entré a repensar y en realidad fui a ser parte de esa cultura. Es un intercambio donde aprendo mucho de ellos y ellos de las herramientas que puedo aportar", dijo Artigas en entrevista con Sputnik y radio M24.

Además en GPS Internacional, dialogamos con el analista político y escritor Julio Fernández Baraibar acerca de las elecciones generales que se celebrarán el domingo en Suecia, las transformaciones que ha tenido esta sociedad y los vínculos políticos y culturales con América Latina.

"La aparición y paulatino crecimiento del partido Demócratas de Suecia es el reflejo, en primer lugar, de la profunda crisis de los partidos de la derecha tradicional sueca liderada por muchos años por el llamado Partido de los Moderados, que fueron siempre los tradicionales enemigos de los social-demócratas", explicó Fernández Baraibar.

"La política del estado de bienestar basada en un alto consumo de los sectores medios y asalariados se ha visto atacada por las condiciones generales de las dificultades de crecimiento de la economía europea y un mercado laboral con aumento de la desocupación", agregó. "Se ha producido una situación de resentimiento de los sectores más atrasados de la política sueca que ve en los inmigrantes la causa y no la consecuencia de una crisis general del sistema. El tema de la inmigración ha modificado radicalmente la geografía humana de Suecia", sostuvo el analista.

Fernández Baraibar hizo alusión también a la influencia en América Latina de las figuras del ex primer ministro Olof Palme y del cineasta Ingmar Bergman.

En el cierre, conocemos más sobre una nueva edición del Festival Montevideo de las Artes Música 2018, con la participación de cientos de artistas de los más variados géneros y ritmos. Hablamos con su coordinador, Carlos Viana, del departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo.

