Quiebra de Avianca: el coronavirus arrasa con la industria aeronáutica

La industria aeronáutica sufre los estragos de un mundo paralizado, con cientos de miles de vuelos cancelados por la pandemia del COVID-19. La incertidumbre es total y los principales ejecutivos de las empresas desconocen cuándo se retomará la actividad.

En tanto, pilotos, asistentes de vuelo, manipuladores de equipaje, mecánicos, entre otros trabajadores, sufren la amenaza directa en sus empleos. Tan solo en EEUU, el rescate federal para esta industria prohibió despidos, licencias no voluntarias o los recortes salariales para los trabajadores. Según expertos, hasta un tercio de los empleos del sector podrían desaparecer.

En este contexto se presenta el caso de Avianca Holdings, que se acogió al capítulo 11 de la Ley de Bancarrota de EEUU, que le permite continuar con sus actividades comerciales mientras inicia su reorganización, pero bajo supervisión y jurisdicción de la Justicia.

Avianca no ha realizado vuelos regulares de pasajeros desde finales de marzo y la mayoría de sus 20.000 empleados no han recibido sus pagos durante la crisis. Pero sus problemas financieros no son nuevos, a pesar de la pandemia del COVID-19 y su efecto sobre el turismo internacional. En Órbita consultó al economista colombiano José Roberto Acosta.

"En 2019 Avianca ya mostraba pérdidas que superaban los 1.000 millones de dólares. (...). Es una situación difícil que no se puede achacar solo al COVID-19, es un descenso que lleva varios años, agudizado por el mal manejo de la huelga de pilotos en 2018, sobre lo que recaen denuncias", afirmó el entrevistado.

El consorcio Avianca Holdings está registrado en Panamá, aunque sus principales ingresos y deudas pertenecen a la filial colombiana. En las últimas semanas la compañía pidió al Ejecutivo de Iván Duque un rescate económico, lo que generó gran debate sobre la pertinencia de esa ayuda.

"El Gobierno parece insistir en la ayuda pero no definió qué tipo de ayuda: si se refiere solo a préstamos o si implica una operación de crédito, la que debe revisarse con una debida diligencia por el riesgo que sería perder esos dineros; los recursos de todos los colombianos podrían caer en 'saco roto'", apuntó el entrevistado.

En su diálogo con En Órbita, el economista colombiano Acosta también opinó sobre las perspectivas de recuperación de la compañía.

Avianca es la segunda aerolínea más importante de América Latina detrás de LATAM, y la segunda más antigua del mundo, luego de KLM, originaria de Países Bajos —ambas fundadas en 1919.

En 2019, United Airlines desplazó de la junta directiva de Avianca Holdings a Germán Efromovich, director del grupo Sinergy, principal accionista hasta ese momento. La aerolínea estadounidense le había hecho un préstamo de 456 millones de dólares a otra empresa del mismo grupo bajo garantía de las acciones en Avianca.

Venezuela detiene más invasores

Fuerzas de Seguridad capturaron a 14 mercenarios vinculados a la fallida incursión marítima del pasado 3 de mayo. Entre los arrestados se encuentra el sobrino de exgeneral golpista, Clíver Alcalá Cordones.

"Aunque EEUU insista en negar que no tuvo responsabilidad en esta incursión, queda claro que sí. Washington había puesto precio a la cabeza de varios de los dirigentes del Gobierno, violando el derecho internacional. Esta incursión era un globo de ensayo, un formato que han aplicado en varios países del mundo, como en Siria o en Libia, por ejemplo. Ante un fracaso estruendoso, Trump quiere desentenderse", dijo a en Órbita el analista internacional Basem Tajeldine.

En su diálogo con En Órbita el entrevistado se refirió a la posición de Colombia frente a la posibilidad de un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, impulsado por la Casa Blanca.

Europa y el regreso a la normalidad

Países del continente avanzan en sus planes de desconfinamiento de la cuarentena a raíz del coronavirus.

Francia ha centrado su foco de atención en el transporte público. La empresa metropolitana de París (RATP) informó que este lunes 11 circularon más de 75% de los metros, trenes de cercanías, tranvías y autobuses. Desde este lunes ya pueden abrir todo tipo de comercios, salvo bares, cafés, restaurantes y hoteles, que tendrán que esperar al menos hasta comienzos de junio.

En tanto, el Gobierno de Alemania informó que las infecciones se estaban "acelerando exponencialmente" tras los primeros pasos para aliviar su bloqueo. La semana pasada, la canciller Angela Merkel anunció medidas de desescalada que incluían más aperturas de tiendas y un regreso gradual a los colegios. El sábado 16 de mayo vuelve la Bundesliga bajo importantes protocolos de prevención.

Por su parte, Reino Unido suma más de 32.000 fallecidos y se mantiene como el segundo país más afectado a nivel mundial, solo superado por EEUU.

El primer ministro, Boris Johnson, dijo que el confinamiento continúa hasta el 1 de junio, pero animó a que "personas vuelvan a ir a trabajar en caso de que no puedan hacerlo desde casa". Su postura fue criticada por sindicatos y por los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Estas y más noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.