Lavrov: EEUU está jugando peligrosamente la carta kurda en Siria

"Jugar la carta kurda es parte de lo que EEUU está haciendo al este del Éufrates y en otras zonas de Siria donde mantiene grupos de operaciones especiales y asesores", declaró Lavrov en una entrevista concedida al canal Rossiya 1 en los márgenes de la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en Buenos Aires.

El canciller ruso agregó que "es un juego muy peligroso, habida cuenta de lo espinosa que es la cuestión kurda en varios países de la región, no solo en Siria sino también en Irak, Irán y, por supuesto, Turquía".

EEUU intervino en el conflicto de Siria en septiembre de 2014, al frente de una coalición internacional que empezó a bombardear las posiciones de grupos terroristas sin el consentimiento de Damasco.

Asimismo, los presidentes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, acordaron una serie de medidas para garantizar el cumplimiento del acuerdo sobre la zona desmilitarizada en Idlib, dijo Serguéi Lavrov.

Durante una reunión que tuvo lugar al margen de la cumbre del Grupo de los Veinte en Buenos Aires, los dos mandatarios constataron que "no todos los extremistas se plegaron a la demanda de abandonar la franja de 20 kilómetros", declaró Lavrov.

Putin y Erdogan, según él, "acordaron las medidas siguientes para hacer respetar el acuerdo sobre la zona desmilitarizada e impedir que los extremistas intenten sabotearlo".

El 17 de septiembre los líderes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, firmaron en la ciudad rusa de Sochi un memorando que busca mejorar la situación en la gobernación Idlib, a donde se habían ido trasladando los grupos rebeldes reacios a abandonar la lucha armada contra el Gobierno sirio.

El acuerdo establece en la provincia una zona desmilitarizada de 15 a 20 kilómetros en la línea de separación entre la oposición armada y las tropas sirias, libre de terroristas, sin armamento pesado en manos de opositores, y controlada por las tropas turcas y la policía militar rusa.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la ONU, y la de Astaná, copatrocinada por los países garantes de la tregua: Rusia, Turquía e Irán.

Relaciones entre Rusia y EEUU

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Moscú aspira a normalizar el diálogo con Washington, en cuanto la otra parte esté lista.

© AFP 2018 / Mladen Antonov Político uruguayo: temor de EEUU al potencial de Rusia se verá en el G20

Lavrov señaló que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reiteró al asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, que EEUU quisiera normalizar el diálogo con Rusia.

"Estamos dispuestos a hacerlo en cuanto nuestros colegas estén listos", aseguró el canciller ruso.

A la pregunta de si pudo entrevistarse con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, durante la cumbre del Grupo de los Veinte en Buenos Aires, Lavrov respondió negativamente.

"No se ha dirigido a mí y yo, lógicamente, no he estado cazándole", aclaró.

Más: Putin declaró que conversó brevemente con Trump al margen del G20