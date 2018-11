Embajador ruso afirma que no le sorprende la posición proucraniana de Occidente por Kerch

BERLÍN (Sputnik) — El representante de Rusia ante la Unión Europea, Vladímir Chizhov, aseguró que no le asombra la posición proucraniana que ha tomado Occidente frente al incidente del 25 de noviembre en el estrecho de Kerch.

El 25 de noviembre, después de varias advertencias, los guardacostas rusos apresaron tres buques de la Armada ucraniana que violaron las aguas territoriales del país y que con sus maniobras temerarias ponían en peligro la navegación.

"No me sorprende esa posición y es que [los países occidentales] desde un comienzo no reconocieron la adhesión de Crimea a Rusia", dijo a Sputnik el embajador ruso que toma parte este 27 de noviembre en un foro de política exterior en Alemania.

Crimea se escindió de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avalaron esta opción.

© Sputnik / Oficina de Prensa del FSB de Rusia en Crimea El incidente del estrecho de Kerch fue "una acción planificada y acordada con EEUU"

"Los países occidentales tampoco reconocen las aguas territoriales en ese lugar y por eso no les costó trabajo ocupar una posición proucraniana", remarcó Chizhov.

El diplomático expresó sus dudas de que Occidente entregue la ayuda militar que pide el Gobierno ucraniano.

Más temprano, el embajador de Ucrania en Alemania, Andréi Melnik, dijo al tabloide Bild que su país espera que la OTAN y la Unión Europea envíen buques de guerra a los mares Negro y Azov.

Más aquí: Diputado belga: acciones de guardafronteras rusos en el estrecho de Kerch son legales

Chizhov aseguró que el momento que ha elegido el Gobierno ucraniano para la provocación en el estrecho de Kerch no ha sido casual.

© Sputnik / Alexéi Malgavko ¿Para qué necesitaba Ucrania provocar en el estrecho de Kerch?

"El momento elegido no ha sido accidental y es que además de las próximas elecciones [en Ucrania] hay otros eventos cercanos, como la cumbre de la UE a mediados de diciembre en la que se debatirá el Brexit y obviamente un nuevo paquete de sanciones a Rusia", indicó.

La UE viene imponiendo sanciones unilaterales a Rusia desde 2014 por la decisión de la población de Crimea de unirse a Rusia y el conflicto interno ucraniano en el este de ese país.

Chizhov dijo también que a finales de este mes está previsto que se celebre la cumbre del G20 en Argentina, en la que se espera una nueva reunión entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos.

Vídeo: El momento exacto en el que los guardacostas rusos detuvieron a un buque ucraniano

En el incidente de Kerch estuvieron involucradas las lanchas artilladas Berdiansk, Nikopol y el remolcador Yani Kapu, actualmente están en el puerto de Kerch bajo custodia.

© AP Photo / Efrem Lukatsky ¿Poroshenko dictador? Ucrania se arriesga a ir a una guerra contra Rusia

Entre los marineros ucranianos se encontraban dos agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania que al parecer dirigían la operación.

Rusia calificó los hechos de una evidente provocación y denunció que Ucrania violó las normas fundamentales del derecho internacional.

El presidente ucraniano, Petró Poroshenko, decretó la ley marcial.

Te puede interesar: El FSB ruso asegura que la provocación en el estrecho de Kerch fue encargada por Kiev

Varios expertos vinculan la decisión de Poroshenko a las próximas elecciones presidenciales en ese país fijadas para 31 de marzo de 2019.