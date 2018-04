Dimite Serzh Sargsián, primer ministro de Armenia

"Me dirijo a ustedes como jefe de Gobierno, Nikol Pashinián tenía razón, yo me equivoqué, en la situación presente hay varias soluciones, pero no tomaré ninguna de ellas, no es lo mío, dejo el puesto de jefe de Gobierno del país, de primer ministro", expresó.

La situación en Armenia se ha mantenido tensa desde hace varios días debido a manifestaciones antigubernamentales.

La víspera tuvo lugar un encuentro entre el primer ministro y el líder de las protestas antigubernamentales que se suceden en Ereván desde el 13 de abril, que duró apenas tres minutos: Sargsián se negó a dialogar en presencia de periodistas y acusó de chantaje a Nikol Pashinián, dispuesto a conversar únicamente sobre las condiciones de una transición no violenta.

Más tarde, Pashinián y dos diputados más, Ararat Mirzoyán y Sasún Mikaelián, fueron detenidos durante un mitin no consensuado con las autoridades.

Las fuerzas de seguridad usaron granadas aturdidoras y otros medios antidisturbios para dispersar una marcha de la oposición en el barrio de Erebuni.

Al menos siete personas, según el Ministerio de Salud armenio, fueron hospitalizadas tras enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Unas 230 personas, según fuentes policiales, fueron trasladadas a comisarías.

Serzh Sargsián fue titular de Defensa de 2000 a 2007, ocupó el cargo de primer ministro por un período de doce meses entre 2007 y 2008, y ejerció como presidente de Armenia durante diez años, hasta que fue relevado por Armén Sarkisián el 9 de abril.

Su candidatura, propuesta por la coalición gobernante para encabezar el nuevo Gabinete, fue aprobada en el Parlamento el 17 de abril, al calor de las protestas de la oposición que anunció el comienzo de "una revolución de terciopelo" en Armenia para forzar la dimisión de Sargsián, a quien responsabiliza del deterioro de la situación económica en el país.