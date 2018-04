Termina sin resultado el encuentro entre la oposición y el primer ministro de Armenia

Sargsián se negó a conversar con Pashinián en presencia de periodistas, a lo que el líder opositor objetó que solo viene a hablar de su dimisión.

"Esto es un chantaje, no un diálogo", denunció el primer ministro. "Un grupo parlamentario que logró el 7 o el 8% (de los votos) no tiene derecho a hablar en nombre del pueblo. No quiero conversar con usted", dijo Sargsián antes de retirarse.

Por su parte, Pashinián dijo a periodistas que estaría dispuesto a reunirse con Sargsián nuevamente para "discutir su retirada y una transición no violenta".

Serzh Sargsián fue titular de Defensa de 2000 a 2007, ocupó el cargo de primer ministro por un período de doce meses entre 2007 y 2008, y ejerció como presidente de Armenia durante diez años, hasta que fue relevado por Armén Sarkisián el 9 de abril.

La coalición gobernante propuso al Parlamento su candidatura para encabezar el nuevo Gabinete y Sargsián fue aprobado en el cargo el 17 de abril, en medio de fuertes protestas de la oposición que le reprocha por una política ineficaz y por el deterioro de la situación económica.

