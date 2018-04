¿Maidán a lo caucásico? La oposición protagoniza 'una revolución de color' en Armenia (vídeos)

Las manifestaciones que se posicionaron como pacíficas acabaron con un intento de tomar por la fuerza la sede de la Asamblea Legislativa. Sputnik relata los detalles principales de los acontecimientos en este país transcaucásico.

¿Protesta pacífica?

Las protestas empezaron en la tarde del 16 de abril. La oposición armenia encabezada por el parlamentario Nikol Pashinián empezó una marcha por las calles del centro de Ereván exigiendo que el expresidente Serzh Sargsián no presentara su candidatura para el puesto de jefe del Gobierno del país (en Armenia se lleva a cabo un proceso de reforma institucional —ahora regido por un sistema presidencialista— mediante el cual, el primer ministro será la principal figura gobernante del país).

En principio, las protestas sí han tenido un carácter pacífico de ahí que la policía no interfiriera entre los manifestantes. Las fuerzas de seguridad tomaron bajo protección las sedes de varios órganos gubernamentales.

Luego, los partidarios de Pashinián se introdujeron en varios colegios y universidades de la ciudad, mientras el mismo político bloqueó el tráfico en uno de los puentes de la ciudad durante un rato.

Cortes de rutas

Durante las manifestaciones, los opositores cortaron el paso en varias rutas de Ereván. Varias estaciones del metro de la ciudad permanecieron cerradas durante unas horas porque varios activistas se echaron al suelo entre las puertas de los vagones.

Después, la Policía cerró las estaciones. Ahora el metro funciona de forma normal, sin embargo, los trenes no paran en la estación Mariscal Bagramián, que sale a la sede del Parlamento.

La marcha del 16 de abril concluyó cerca del edificio de la Ópera, donde se reunió con la segunda ola de manifestantes compuesta de grupos de estudiantes.

Asalto contra el Parlamento

Al final del mitin el diputado opositor Pashinián decidió dirigirse hacia el edificio del Parlamento porque, según explicó, necesitaba llegar a su trabajo para desempeñar sus funciones como diputado.

"Mis colegas y yo necesitamos llegar a nuestro trabajo, al Parlamento. Pero no nos dejan pasar", declaró Pashinián y dirigió la primera ola de manifestantes hacia la barrera impuesta por las fuerzas de seguridad.

Los efectivos empezaron a golpear con porras contra los escudos para disuadir a los manifestantes, pero una vez la ola de opositores iniciara su avance, las fuerzas de seguridad emplearon armas antimotines. En particular, lanzaron granadas aturdidoras y de humo.

Como resultado de los enfrentamientos, varios asistentes a las protestas y efectivos de fuerzas de seguridad fueron heridos. Entre los hospitalizados se encontró el mismo Nikol Pashinián quien recibió lesiones menores.

El primer cordón de los efectivos de seguridad dejó pasar a los manifestantes sin utilizar las porras. Sin embargo, los opositores no lograron pasar por el segundo cordón. Luego, llegó una furgoneta con alambre de púas que fue instalado sobre la calle para que los participantes de las protestas no pudieran avanzar más.

Los choques continúan

El 17 de abril los enfrentamientos entre los policías se reanudaron y resultaron en la detención de varios activistas opositores. En el transcurso de los actos de desobediencia civil el vicejefe de la Policía de Ereván transfirió al diputado opositor Nikol Pashinián una nota que exigía suspender las protestas, no obstante, el diputado rompió el papel en dos.

Pashinián urgió a sus partidarios a seguir con las protestas incluso en caso de que le arrestaran, y llamó a bloquear las entradas a las sedes gubernamentales y el tráfico en las calles de la ciudad.

Con tal de cortar el paso en las carreteras los opositores instalan barricadas compuestas de contenedores de basura, bancos, y se sientan en la calzada. Un grupo de manifestantes consiguió bloquear una de las calles con un autobús.

La Policía, a su vez, informó que, de acuerdo con la ley, tiene derecho a dispersar el mitin con el uso de medidas antitumulto y agregó que puede empezar dicha operación en cualquier momento.

¿Revolución a la vista?

A las 12:00 hora local —10:00 GMT— Serzh Sargsián llegó a la sede de la asamblea legislativa del país donde pronunció un discurso. Entretanto, los opositores empezaron el bloqueo de oficinas gubernamentales.

"Cercamos los edificios, pero no nos entremetemos en ellos, son acciones de protesta locales. Aunque Serzh sigue con sus diputados, no va a gobernar Armenia", declaró Nikol Pashinián.

Pashinián anunció el inicio de una "revolución de terciopelo no violenta" en el país.

Ahora en Armenia se están aplicando tecnologías políticas clásicas que habían sido desarrolladas desde hace mucho tiempo, explica a Sputnik el presidente del Club geopolítico de Ereván Armán Boshián.

Sin embargo, en la situación actualya que todavía no se ha alcanzado la masa crítica.

La reacción de las autoridades debe ser adecuada. En esta situación habrá que tener en cuenta que los policías están siendo provocados; y los que los provocan esperan que cometan un error, indica Boshián.

Al mismo tiempo, por ahora no procede hablar de un 'maidán' en Armenia, afirma el especialista y agrega que el proceso pronto empezará a desvanecerse, en particular, porque no hay una polarización en las élites políticas del país, sostiene.

Sin esta división, todos los intentos del cambio de poder en el país están destinados al fracaso, concluye.

