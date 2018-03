Israel advierte a Irán que responderá a sus posibles ataques en la frontera siria

Aneriormente el exsecretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, alertó que los incidentes en la frontera siria pueden desencadenar un conflicto armado entre Israel e Irán.

"El que quiere emprender acciones debe entender que habrán medidas de respuesta", dijo Alexander Ben-Zvi, subdirector general del Ministerio de Exteriores de Israel.

El diplomático recordó que su Gobierno considera el incidente con el dron que se produjo el pasado 10 de febrero como un ataque directo a Israel.

"Si (los militares iraníes) vuelven a atacar el territorio israelí, no tendremos otra salida y es que no podemos quedarnos con las manos cruzadas", remarcó Ben-Zvi.

El 10 de febrero, el Ejército israelí aseguró que había interceptado un dron iraní que cruzó la frontera desde el territorio sirio.

En represalia la aviación israelí bombardeó supuestos "objetivos iraníes" en Siria.

La defensa antiaérea siria derribó un avión de combate F-16 de Israel.

Irán negó que tenga drones en Siria y dijo que su presencia en el país árabe se limita al asesoramiento militar.

Ben-Zvi indicó que para su Gobierno lo más importante es "la seguridad de Israel".

"Si no somos blanco de una agresión, no tenemos ningún interés por pelear", sostuvo el diplomático.

Además afirmó que hasta el 2014 la frontera con Siria era la más tranquila.

"Queremos volver a ese estado (…) No tenemos un tratado de paz, pero en la frontera reinaba la tranquilidad y eso era lo más importante", insistió.

Las autoridades israelíes acusan a Irán de querer convertir Siria en un bastión con miles de milicianos chiíes y bases aéreas y navales.

Asimismo, Israel debate estrechamente con Rusia el tema de la retirada de formaciones armadas chiíes de la zona de distensión en el sur de Siria, declaró el subdirector general del Ministerio de Exteriores de Israel.

"Estamos en contacto estrecho con Rusia respecto a este tema, al igual que con los estadounidenses y los jordanos, pero naturalmente, ¿quién cuenta con la mayor presencia en Sira? Rusia, y por ello, claro está, nuestros contactos con Rusia al respecto son más frecuentes e intensos", señaló el diplomático israelí.

A solicitud del presidente sirio, Bashar Asad, Rusia realiza en esta nación árabe una operación militar contra Daesh (grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países) desde septiembre de 2015.

"El hecho de que la situación en esta zona no se haya estabilizado del todo es comprensible, por ello es necesario, siguiendo los acuerdos, retirar a determinada distancia de la línea (de enfrentamiento) las formaciones chiíes, esto es algo que todavía no se cumple pero estamos trabajando justamente en ello ahora", añadió Ben-Zvi.

Las autoridades israelíes acusan a Irán de intentar convertir a Siria en una plaza hostil con decenas de miles de milicianos chiíes, bases aéreas y navales.

La presencia permanente militar iraní en todo el territorio sirio y específicamente junto a la frontera con Israel resulta inadmisible para el Estado hebreo, que promete oponerse a ello por medios militares si la diplomacia no rinde frutos.

Palestina

Israel está dispuesto para mantener las negociaciones directas con los palestinos pero debe haber una agenda nutrida, declaró a Sputnik Alexander Ben-Zvi.

"Si hay negociaciones directas, podemos sentarnos con los palestinos en cualquier plataforma y negociar, pero lo importante no es dónde hacerlo, sino de qué hablar, por eso se necesita una agenda porque negociar consiste en abordar las propuestas de las partes", dijo.

Según el embajador, Israel propuso a Palestina grandes territorios y los palestinos lo rechazaron.

"Expresamos nuestras propuestas dos veces, en los años 2000 y 2008, propusimos entregas de grandes territorios, el intercambio de territorios, etc, y los palestinos dijeron no en dos ocasiones, pero en nuestro país también hay una presión interna: cuando la contraparte dice no a una propuesta de obtener grandes territorios surge la pregunta qué es lo que quieren, pues resulta que es un juego de suma cero, es el caso cuando doy todo y tú das nada. Si es así, entonces no habrá acuerdo, en este caso no es un 'win-win game', sino 'loose-loose game'", expresó el diplomático.

Preguntado de si Israel baraja la posibilidad de ampliar el llamado Cuarteto de Oriente Medio (EEUU, Rusia, UE y la ONU) para la solución del conflicto árabe-israelí, dijo que es el único formato posible y cambiarlo "no beneficiará en absoluto".

"Cuanto más se amplían diversas organizaciones internacionales, más se complica todo el proceso porque todo el mundo tiene algo que decir, el mejor formato para nosotros son negociaciones directas: nosotros y los palestinos y nadie más. Desafortunadamente, esto no funciona porque los palestinos recurren constantemente a distintas organizaciones internacionales", agregó Ben-Zvi.

Afirmó también que los palestinos "viven en ilusiones" pero no tienen otra opción porque sin Estados Unidos las negociaciones no prosperarán.

"Hay cuarteto: Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, que es la principal forma de negociaciones y no se puede lograr algo sin este formato, sin los estadounidenses no saldrá nada", recalcó.