"Israel puede usar armas nucleares contra Irán"

El hecho de que las tropas iraníes estén presentes en el territorio de Siria —país que comparte frontera con Israel— ha provocado que desde Jerusalén se vea a Irán como un enemigo con armas nucleares a las puertas del país. "En Israel vemos la penetración de Irán como una amenaza", aclara Mesamed a EADaily. La República Islámica de Irán, explica, se ha acercado peligrosamente a las fronteras israelíes y la situación "es terrible". Alerta sobre el programa nuclear de Irán, pero matiza que, cuando Israel habla sobre este, "no se refiere a que Irán deje caer necesariamente una bomba atómica sobre Israel".

"Hay que tener en cuenta muchos factores, porque durante muchos años se le ha dicho a la sociedad iraní que Israel es el principal enemigo de la República".

Señala que Israel está lejos de Irán y que están a salvo al estar separados por Siria, pero insiste en la presencia iraní en el conflicto: "Están a 10 kilómetros de nuestras fronteras, en los Altos del Golán", y advierte sobre las medidas extremas que podría utilizar Jerusalén.

"Como solemos decir, 'según fuentes occidentales' Israel tiene armas nucleares. Unas 200 bombas atómicas listas para usarse. En Israel no confirmamos ni desmentimos esa información (…) Podemos usar esas armas nucleares, pero no queremos hacerlo porque causaría un efecto dominó por todo el mundo, empezando por Oriente Medio (…) Lanzar un ataque nuclear sería una respuesta devastadora, pero no se excluye. Aunque sería un desastre", señala.

Recuerda que el país está intentando buscar otras formas de solucionar el conflicto entre ambos países "de las que no se está hablando", y añade que Israel no está solo. "El presidente de EEUU, Donald Trump, sigue apoyándonos".

Poco antes, primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lanzaba un 'ataque' punzante contra Irán, afirmando en una conferencia de seguridad en Munich que es la "mayor amenaza para nuestro mundo".