¿El ocaso del populismo?

Barber dejó la dirección del periódico financiero en enero de 2020, después de 15 años al mando y 20 más trabajando en la sede central de Londres y como corresponsal en Washington y Bruselas. Cedió las riendas a Roula Khalaf —la primera mujer y periodista de herencia libanesa al frente del rotativo salmón— y aprovechó los meses de confinamiento por el COVID-19 para escribir sus memorias en The Powerful and the Damned: Private Diaries in Turbulent Times (Los poderosos y los malditos: diarios privados en tiempos turbulentos), de reciente publicación en inglés.

Próximo al poder

"Estuve en una posición privilegiada, próxima a la acción y a las personas en control, e intento transmitir la esencia de cómo se ejercita el poder y los altibajos de un periodo tan tumultuoso, con el trasfondo de la transformación del FT en una organización mediática digital y global", señaló en un encuentro virtual con miembros de la Asociación de Prensa Extranjera —FPA, en sus siglas en inglés).

De sus triunfos profesionales destaca sendas entrevistas con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, en la Casa Blanca y el Kremlin, respectivamente. Y menciona con particular orgullo la investigación de Wirecard , que destapó el escándalo fraudulento en la empresa alemana de pagos electrónicos.

Entre los fracasos del FT alude en el libro a la falta de olfato ante el auge del populismo, el descontento con las élites establecidas y el impacto social de la austeridad. La victoria del Brexit en el referéndum de 2016 es un ejemplo claro de su efecto en Reino Unido.

"Vimos el Brexit en términos puramente racionales y económicos, reconocimos el peligro del referéndum, pero se nos escapó la emoción. No apercibimos lo que estaba sucediendo fuera de la metrópoli, ni sintonizamos con las provincias ni tomamos en serio a (Nigel) Farage", dijo en referencia al acérrimo euroescéptico político británico.

Nexos neoliberales

El triunfo potencial de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EEUU es motivo de "esperanza" para el anterior director de la biblia del libre mercado. "El dominante orden estadounidense está cambiando y probablemente colapsaría con otros cuatro años de Donald Trump. Pero ahora hay esperanza. Se abre la oportunidad de reforzar las alianzas occidentales, incluyendo quizás a otros países bajo el formato D10 (diez democracias) y favoreciendo una mayor aproximación de Japón. No sería una reposición contra China, sino para reafirmar los valores de la democracia liberal", sostuvo.

Johnson el oportunista

"Me siento más optimista", añadió. Barber cree que la voluntad expresada por el candidato demócrata de "rebajar la temperatura" se extiende a las. "Las diferencias entre EEUU y China son sustanciales . Van más allá del comercio y engloban la propiedad intelectual, Inteligencia, ciberseguridad y otras cuestiones que no se van a disipar porque algo cambie en la Casa Blanca. Pero creo que Joe Biden tratará de reunirse pronto con el presidente Xi Jinping y suprimirá la retórica del virus chino", señaló en alusión a la hiriente definición de Trump del COVID-19.

Para el reconocido periodista, la posible derrota de Trump tendrá consecuencias "manejables" para su aliado británico, el primer ministro Boris Johnson. "No es necesario sobreestimar la importancia de Donald Trump para el Reino Unido. Prometió mucho, pero no ha facilitado un acuerdo comercial. El Congreso (estadounidense) es y será un factor clave al respecto. En Washington desconfían de Boris Johnson porque saben que es un oportunista", alegó.

En este sentido, el Brexit es un riesgo sin parangón para el Gobierno conservador británico, según Barber. "Reino Unido se ha retirado de la Unión Europea y ya no está en la mesa para poder influir a otros países europeos. Boris Johnson se enfrenta al problema de cómo mantener la influencia, y eso va a ser difícil de resolver", argumentó.

Trump no ha tirado la toalla y está batallando en los tribunales, pero, sin una corrección de los resultados preliminares, el cambio de administración tendrá lugar en enero de 2021. El desalojo del presidente del despacho oval podría repercutir en Brasil, Hungría, Filipinas y afectar incluso al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, de acuerdo con Barber.

"Para Jair Bolsonaro es un problema genuino. Ha perdido a su gran amigo de Washington y tendrá que reconstruir las relaciones con EEUU", observó.

Brexit sin un buen acuerdo

Angela Merkel protagoniza las páginas finales de The Powerful and the Damned. El autor siente gran admiración por la canciller alemana, que tiene previsto relegar el mando el año próximo. "Su legado es impresionante. La historia le tratará muy bien. Es cautelosa, pero se mueve en los momentos cruciales. Mantuvo a la UE unida. Se entregó de alma y corazón en la resolución del conflicto en Ucrania. Está gestionando extremadamente bien la crisis del COVID. Su único posible error —la acogida masiva de refugiados– fue una acción generosa y magnánima, pero le hizo daño", evaluó

Barber cree que la extrema derecha no conseguirá sacar partido de la ausencia de Merkel en Alemania. A corto plazo presiente que Johnson liquidará la negociación con la UE con un "esquelético acuerdo" comercial, libre de aranceles y cuotas. "Eso no ayudará a un país que básicamente es una económica de servicios, así que me temo que no tendremos un buen acuerdo", aventuró.

Salvo imprevistos de última hora, el Reino Unido pondrá fin a la fase de transición del Brexit, el 31 de diciembre, con pacto o sin un pacto de su nueva relación con la UE.