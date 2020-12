Con heridas en los pies: finaliza en Madrid la marcha hostelera tras recorrer 600 km a modo de protesta

El frío, la niebla, y la lluvia no han podido frenar a los hosteleros gallegos que hace 15 días decidieron partir a pie desde Galicia a Madrid para exigir al Gobierno central unas ayudas que les permitan sobrevivir al azote de la pandemia.

La larga caminata llega a su fin tras 15 días de travesía. Los siete hosteleros que decidieron recorrer media España a pie han concluido su marcha el 21 de diciembre en el Congreso de los Diputados, donde diferentes fuerzas políticas les recibirán a lo largo del día para llegar a un acuerdo con el fin de mejorar la situación de asfixia de los hosteleros en España.

Han sido más de 600 kilómetros a pie recorriendo puertos de montaña y caminando al filo de los senderos con tan solo un bastón que les ha servido como apoyo, junto al aliento y la solidaridad de todos aquellos que se encontraban durante el largo camino.

​A su llegada a Madrid, miles de hosteleros respaldaron esta iniciativa acompañándolos en el recorrido desde Moncloa hasta la Carrera de San Jerónimo en Madrid, donde se encuentra la sede del Congreso de los Diputados. Allí se alzaron gritos de auxilio para "salvar la hostelería" y les cedieron sillas a los protagonistas de la marcha para que descansaran descalzos, algunos con incluso heridas en sus pies y los tobillos hinchados.

"Llevo trabajando desde los 18 años como autónomo, he perdido casi 6.000 euros solo en el mes de noviembre y encima los políticos tienen la vergüenza de ingresarme 377 euros como ayuda", comentaba Gondar a Sputnik durante uno de los días de la marcha.

El objetivo es reclamar unas ayudas que nunca llegan y denunciar el abandono de la hostelería por parte del Gobierno y de las autonomías. Han sido momentos duros para estos hosteleros que han dejado atrás a sus familias, quienes esperan ansiosos su vuelta a casa por Navidad . Exigen unas ayudas que les permitan sobrevivir al azote de la pandemia , ya que se sienten abandonados "porque no nos han dado facilidades y no vamos a permitir no poderles dar de comer a nuestros hijos", dice Juanjo Gondar, uno de los hosteleros gallegos de la marcha.

Los siete hosteleros entraron en el Congreso alrededor de las 12:00 horas y a lo largo de la jornada tienen previsto reunirse con PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PP y Bloque Nacionalista Gallego (BNG), tal y como han confirmado a Sputnik fuentes cercanas al colectivo. Solo queda esperar que la larga caminata haya dado sus frutos y se realicen los reclamos que tanto tiempo llevan exigiendo a las autoridades.