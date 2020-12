España mantiene el Plan de Navidad pero las autonomías podrán aumentar las restricciones

"Se mantiene el Plan de navidad", ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un plan que para Illa está claro y "se resume en una línea: en Navidad nos quedamos en casa".

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad muestran que la incidencia acumulada continúa aumentado en España. "Una tendencia de crecimiento", que tal y como ha informado el ministro de Sanidad ha sido objeto de valoración en términos de una "alta preocupación" en el encuentro con las autonomías. Los incrementos se producen antes de la fiestas navideñas y "todos hemos llegado a la conclusión de que hay que tomar medidas con prontitud en las comunidades autónomas más afectadas", ha señalado Illa.

Todo apuntaba a que el Ministerio de Sanidad pediría a las autonomías endurecer las medidas que se acordaron el 2 de diciembre para el periodo navideño. En ese encuentro acordaron establecer el retraso del toque de queda hasta la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja, reuniones de un máximo de 10 personas y limitar la entrada y salida entre comunidades autónomas desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero.

Por tanto, el titular de Sanidad ha señalado que se mantienen las medidas adoptadas para las fiestas navideñas, pero que se ha permitido "ser más estricto entre aquellas comunidades autónomas que así lo consideren oportuno", que pondrán restringir a menos de 10 el número de comensales en las celebraciones, y podrán ser más estrictos en cuanto a la movilidad y el toque de queda, "siempre en el marco de las competencias que confiere el marco del estado de alarma".

Sin embargo, el repunte de los casos que se ha experimentado después de los días festivos ha puesto en alerta al Gobierno que busca evitar una tercera ola.

Pedro Sánchez no descartaba el endurecimiento de las medidas durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados . "Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda que el Gobierno propondrá a las comunidades autónomas endurecerlo", aseguraba el presidente.

La gestión de las vacaciones de Navidad será clave ante el posible repunte de los contagios que puede entrañar. "Solo de nosotros depende no abrir la puerta a una tercera ola" de la pandemia, afirmaba el presidente del Ejecutivo.

Por otro lado, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha acordado "por unanimidad" no recomendar los test de autodiagnóstico. "Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios la no prescripción de estos test que pueden llevar a engaño", ha señalado Illa. "Quien piense que por hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las navidades más tranquilamente se engaña", ha sentenciado.