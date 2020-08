"Queréis llevarnos a la Edad Media": médico español a los negacionistas del COVID-19

Juan Manuel Jiménez Muñoz es un médico de familia de Málaga, en el sur de España, que tiene 60 años y 35 de ellos ejerciendo su profesión. Al inicio de su carta, Jiménez recuerda que ha sido el método científico, desde Galileo Galilei el que "nos ha sacado de las sombras" y que por esa razón hay que apegarse a ella, especialmente en momentos como los que actualmente vive la humanidad con la pandemia del coronavirus.

"Gracias al método científico tenemos herramientas para erradicar una pandemia, o para hacerla soportable: la de coronavirus, por ejemplo. Gracias a la ciencia no hay viruela. Gracias a la ciencia no hay leprosos en Europa (o son casos muy contados). Gracias a la ciencia, los pacientes VIH positivos ya no se mueren de SIDA, sino que llevan su enfermedad como los pacientes crónicos. Gracias a la ciencia muchos se curan".

La carta, publicada en su perfil de Facebook y que acumula más de cien mil interacciones en menos de una semana, critica a quienes se sustentan en teorías conspirativas para negar la pandemia, que solo en España ha provocado, hasta el momento, la muerte de más de 28.600 personas.

"Que después de 300 años de éxitos tenga uno que soportar lo insoportable, resulta estremecedor: la caída del modelo y la sustitución por la farsa, por la charlatanería, por la incultura, por el pensamiento mágico, por la vulgaridad, por el despropósito y por la democracia aplicada a la ciencia, donde el analfabeto opina sobre el coronavirus en igualdad de altavoces que el más docto catedrático de virología, y donde los", sostiene Jiménez.

Según sostiene el doctor "hay grupos organizados que parecen añorar la Alta Edad Media, aquella que tan magníficamente plasmó Umberto Eco en El Nombre de la Rosa: con su mugre y sus hambrunas, con sus gentes muriéndose de peste o de viruela, con los libros encerrados en monasterios sin acceso para nadie, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin nada".

A su vez, asegura que los negacionistas de la pandemia son "una mezcla infernal de terraplanistas, antivacunas, conspiranoicos, sectas satánicas, neonazis, adoradores de ovnis, hedonistas ácratas, cazadores de masones, fetichistas de los porros, delirantes con el 5G, ecologistas que no han visto jamás una gallina e imbéciles con pedigrí, pululan en todas las redes sociales instaurando una nueva religión que, mucho me temo, está calando más de lo que imaginaba en una población carente de cultura y liderazgo".

El médico Jiménez centra su crítica, de forma especial, contra los médicos que han apoyado esas teorías negacionistas de la pandemia.

"Que un grupo de 200 médicos se autodenomine Médicos Por la Verdad, ya es una ofensa gravísima para el resto de los médicos que ejercemos en España, que somos 160.000. Porque quiere decir, ni más ni menos, que los 159.800 médicos restantes que no estamos en la secta somos Médicos Por la Mentira. Que se estén dando conferencias, y publicando libros (uno de ellos con seis ediciones en un mes), para afirmar que no hay pandemia, o que los individuos sin síntomas no contagian, o que esto es igual que una gripe, o que es preferible la experiencia personal a las publicaciones científicas revisadas por pares, o que el dióxido de cloro funciona contra el coronavirus, o que el dióxido de cloro no es tóxico, o que las vacunas que existen ahora provocan autismo, o que las vacunas llevan microchips para controlarnos, o que los aviones esparcen desde el cielo cristales para contagiarnos, o que no llevar mascarillas es un acto saludable de rebeldía, resultaría risible si no fuese mortal de necesidad".

Al final de su carta, Jiménez sostiene que estos profesionales de la salud que han "optado por llevarnos otra vez a la Edad Media" son pocos, pero "metéis mucho ruido y confundís. Sois pocos, sí. Pero mala gente. Y decís cosas por las que, de haberlas dicho en la Facultad de Medicina o de Biología cuando erais estudiantes, jamás habríais obtenido ese título del que ahora os valéis para vuestro propio beneficio".