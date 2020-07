El Metro de Londres elimina la obra de Banksy que aboga por el uso de mascarillas

"Apreciamos el llamamiento emocional para que las personas usen máscaras faciales (...) pero la obra fue eliminada hace unos días debido a nuestra estricta política antigrafiti", dijo un portavoz de la empresa.

Añadió que Banksy puede dibujar las mismas piezas pero en un "lugar adecuado para esto".

El 14 de julio Banksy publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le ve con un traje protector, máscara y gafas pintando grafitis que promueven el uso de mascarillas en los vagones del metro de Londres.

En el video se ve camuflado como si fuera un empleado que desinfecta los vagones del metro pero en vez de líquido aséptico rocía pintura azul y dibuja a ratas, sus personajes icónicos, con máscaras protectoras.

Al final del video, las palabras 'I get lockdown' (me confino) aparecen en el muro de una estación antes de que se cierren las puertas del tren que tienen inscrito 'but I get up again' (pero me vuelvo a levantar).

Después suena una canción cuya letra dice 'I get knocked down, but I get up again' (me noquean pero me vuelvo a levantar).