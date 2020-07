Manifestación en Madrid contra el rey: "La monarquía es antidemocrática y está heredada del franquismo"

El sábado 25 de julio decenas de organizaciones y colectivos de diferentes barrios y pueblos de Madrid se congregan para denunciar la corrupción de la institución monárquica y exigir una república. La marcha ha comenzado en la estación de Atocha a las ocho de la tarde y concluirá en la mítica plaza de Tirso de Molina, en un contexto en el que "la actual situación de crisis económica se agrava" y "los escándalos y corruptelas de la Casa Real, cada día son más imposibles de esconder".

Los objetivos de esta concentración son varios. Por un lado, se quiereen línea con las recientes informaciones publicadas en torno a la figura del rey emérito Juan Carlos I y sus presuntos casos de corrupción. Por otro lado, se pretende revelar las "consecuencias del sistema político y económico" a través de la "gestión de la pandemia y la situación de paro y pobreza que es creciente", explican representantes de la manifestación.

"A finales de marzo principios de abril, ya se vio una muestra total de rechazo en forma de cacerolada contra el actual rey Felipe VI cuando dio un discurso, en plena pandemia, y cuando la gente se encontraba en sus casas. Desde entonces, diversas organizaciones nos hemos ido reuniendo, y aunque sabemos que son malas fechas, hemos decidido salir a la calle porque cada vez hay una mayoría social más amplia que rechaza la Corona, y estamos planteado una alternativa, que es la República Popular", explica a Sputnik René Otaduy, portavoz de la Coordinadora 25S, uno de los colectivos que apoya la movilización.

Ataviados con numerosas banderas republicanas y comuneras, los participantes marchan con mascarillas y en fila guardando la distancia de seguridad, para evitar contagios por el coronavirus. Entre los mensajes de sus pancartas se pueden leer mensajes como "Nadie es más que nadie", "Felipe 'el preparao' para esquilmarnos" y "Borbones fuera".

La alternativa a la República

Siempre ha existido el debate entre monarquía o república. No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, descartó recientemente la hipotética celebración de un referéndum sobre la monarquía que conllevara una reforma constitucional y garantizó que la "Jefatura del Estado no está en cuestión" en España porque es "nuestro marco constitucional". El portavoz del movimiento Coordinadora 25S no piensa lo mismo.

"Al igual que durante la Transición vivimos un lavado de imagen manifestando que Juan Carlos era una persona diferente, lo que dio lugar al 'juancarlismo', creemos que ahora se pretende separar a Juan Carlos I de la institución en su conjunto y de esta manera tratar de salvarlo. La monarquía es una institución antidemocrática y heredada directamente del franquismo, por lo que es muy difícil pensar que todas esas prácticas afecten exclusivamente a la figura del rey emérito", confiesa Otaduy.

En temas relacionados con política internacional, consideran que España "no goza de soberanía", pues está alineado con el pensamiento de la OTAN y los Estados Unidos. "En ese sentido, a través de un cambio republicano, entendemos que se puedencomo para plantear otras cuestiones estructurales y que se recogen en las reivindicaciones de la necesidad de esa apertura de procesos constituyentes y una de ellas, sin ir más lejos, es dar una solución democrática a la cuestión nacional", apunta Otaduy.

Asimismo, durante el acto, se prevé dedicar un espacio a las víctimas mortales por el coronavirus para homenajearlas, muertes que el colectivo califica de "gerontocidio" y que consideran que podrían haber sido perfectamente evitadas "si el régimen del 78 no estuviera al servicio de la mafia y su sistema de miseria".

"Frente a la monarquía ilegítima, corrupta, machista y antidemocrática, la República conecta cada día con más sectores sociales, no solo como algo posible, sino cada día más necesario", aseguran en un comunicado.