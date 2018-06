Rajoy anuncia que deja la presidencia del Partido Popular (vídeos)

MADRID (Sputnik) — El expresidente del Gobierno español y presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, anunció que no se presentará a la relección como líder del partido conservador, que renovará su dirección en un congreso extraordinario.

"El PP debe seguir avanzando con otro líder, es lo mejor para el PP y para mí", dijo Mariano Rajoy en una rueda de prensa ofrecida tras reunir al Comité Ejecutivo del Partido Popular para analizar la nueva situación política en España.Rajoy, calificó como "inquietante" la posición de "fragilidad política" que a su modo de ver tiene el nuevo Ejecutivo español.

📽 @marianorajoy 👉 "He sido, desde militante de base, hasta vuestro Presidente.; desde concejal hasta Presidente del Gobierno. Ahora ha llegado hora de poner punto y final, pero el PP seguirá avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles". #GraciasRajoy pic.twitter.com/aCbpzPjXQz — Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) June 5, 2018

Para encarar el nuevo escenario, Rajoy propone a la Junta Directiva del partido la convocatoria de "un congreso que abra una nueva etapa en nuestro partido con una nueva dirección".

Hasta que el sucesor de Rajoy sea elegido, éste mantendrá su posición al frente del Partido Popular.

"Cumpliré hasta que elijáis a la persona que me vaya a sustituir, y lo haré con prudencia, no plantearé cambios en el partido ni en los grupos parlamentarios porque eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia, si quiere", dijo el dirigente conservador dirigiéndose a sus compañeros de partido.

La convocatoria de un congreso para la elección del sucesor de Rajoy es una novedad en la historia del Partido Popular, donde la tradición es que el presidente saliente elija personalmente a la persona encargada de relevarlo.

Una vez se produzca el relevo en el partido, Rajoy se pondrá al servicio de la nueva dirección para decidir cuál ha de ser su papel en la formación, aunque todo apunta a que dejará la primera linea política de manera definitiva.

"Seguiré con vosotros porque no me imagino mi vida fuera del PP", dijo Rajoy, que se mostró claramente emocionado durante su discurso, en el que recordó que sirvió al partido "durante 37 años", pasando desde la política más local y de "pegar carteles" a ser presidente del Gobierno durante siete años.

Rajoy calificó como "un privilegio" haber sido el líder del Partido Popular durante los últimos 14 años, pero recalcó que, tras el triunfo de la moción de censura en su contra, "llegó el momento de poner el punto final a este viaje".

"Resulta inquietante la fragilidad política del nuevo Gobierno cuando la situación en Cataluña dista mucho de estar calmada", dijo Rajoy.

El 1 de junio el Congreso de los Diputados aprobó, al calor de la reciente condena al PP como partícipe lucrativo en la trama corrupta Gürtel, una moción de censura que supone la caída del Gobierno de Mariano Rajoy para dejar paso a la formación de un Ejecutivo encabezado por el socialista Pedro Sánchez.

Este 5 de junio Rajoy volvió a cargar contra esta maniobra, que en su opinión dará lugar a la formación de un "Gobierno Frankenstein" sustentado por una "mayoría negativa" articulada en torno al rechazo al PP.

"El señor Sánchez ha conseguido construir una mayoría de rechazo al Partido Popular, pero está por ver que pueda construir una mayoría suficiente para gobernar el país", dijo el líder conservador, que calificó la situación del nuevo Gobierno como de "debilidad extrema".

Hoy gobierna en España quien no ha ganado unas elecciones generales nunca, supone un grave precedente. Y para hacerlo se acompaña de independentistas y la izquierda radical y populista. Es un proyecto débil, incierto e inestable. pic.twitter.com/WMR5G18SlH — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) June 5, 2018

Rajoy recordó que la moción de censura salió adelante con el apoyo de, entre otros, los partidos independentistas catalanes, por lo que acusó a Sánchez de intentar ser presidente a cualquier precio con compañeros de viaje que "no piensan en el interés general de los españoles".

Además, el dirigente conservador subrayó que la censura a su Gobierno nació de pactos entre partidos, lo que a su modo de ver no supone "una censura ciudadana", sobre todo a la vista de que el PP fue el partido más votado en las tres últimas elecciones generales.

En cuanto a la condena a su partido, Rajoy afirmó que sus rivales políticos —a los que calificó de "inquisidores"— llevaron a cabo una operación de "posverdad" para magnificar lo sucedido.

"Ni el Partido Popular fue penalmente condenado ni el Gobierno del PP tenía relación con el caso, y por eso no se puede decir que se hubieran eludido las responsabilidades políticas", aseguró.

Durante su discurso, Rajoy realizó una férrea defensa de la gestión realizada en sus siete años al frente del Gobierno y prometió que el Partido Popular trabajará desde la oposición para "defender su obra" ante "la amenaza de ruptura y la crisis económica".