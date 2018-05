Polémica en el Parlamento de Cataluña por el veto de Madrid a la formación de gobierno

El presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, se sentó solo en la bancada destinada al Ejecutivo autonómico, una imagen inédita en la historia de la cámara.

Poco después, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, suspendió el pleno después de que el portavoz del partido liberal Ciudadanos (C's), Carlos Carrizosa, retirase por dos veces un lazo amarillo –el símbolo elegido por los soberanistas catalanes para expresar solidaridad con los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión o en el extranjero– que había colocado en uno de los escaños vacíos correspondientes al Gobierno.

Carrizosa retiró el lazo amarillo, pero luego la diputada de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) Natàlia Sànchez lo volvió a colocar, después de lo cual el portavoz de la formación liberal lo volvió a arrancar.

"Usted no es nadie para sacar los símbolos de los escaños: le exijo que vuelva a poner el lazo donde estaba", advirtió Torrent al agregar que "si no saben guardar respeto a esta institución y al presidente del Parlamento, me veré obligado a suspender el pleno".

Desde su cuenta personal en Twitter, la diputada de la CUP que devolvió el lazo amarillo al escaño dijo que "el señor Carrizosa acaba de avalar en sede parlamentaria a los encapuchados de ultraderecha que agreden a independentistas: estas son las prioridades de C's".

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, cargó contra la colocación de lazos amarillos.

"Ocupan también con simbología ideológica los escaños de gobierno y demuestran así que el 'Govern' no es para todos los catalanes, solo para los que llevan lazo amarillo", escribió Arrimadas en su cuenta de Twitter al agregar que "al nacionalismo separatista identitario y excluyente hace tiempo que se le cayó la careta".

Torra suspendió el miércoles la ceremonia de toma de posesión de los consejeros de su nuevo gobierno.

Antes, el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) —controlado todavía por el Ejecutivo central, que intervino la administración catalana el 27 de octubre de 2017 para restablecer la legalidad española tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña— sigue sin publicar el nombre de los consejeros elegidos, al figurar en él los nombres de Toni Comín (Salud) y Lluís Puig (Cultura), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Turull (Presidencia), que se encuentran en prisión o en el extranjero con el fin de eludir la acción de la Justicia española.

La publicación de los nombres es una formalidad necesaria para hacer efectivo su nombramiento.