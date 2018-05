La CUP reclama recuperar la soberanía de Cataluña "perdida debido a la UE"

"Para hablar sobre decisiones reales, la pregunta es cuál será la estrategia para que este Parlamento [catalán] recupere la soberanía perdida por el 155 [artículo de la Constitución Española por el cual se intervino a la administración catalana], pero también debido a la Unión Europea", afirma la diputada de la CUP Natàlia Sànchez en una entrevista con El Nacional.

Según la parlamentaria, en este momento no importa que las decisiones las tome el Ejecutivo de Quim Torra en Barcelona o el Consejo de la República que los independentistas planean crear en Bruselas y que estará presidido por el expresidente Carles Puigdemont.

"No me importa dónde, me importa el qué", asevera.

La nueva estructura de gobierno, desarrolla, ha de realizar "una tarea de contrapoder" y "generar debate y propuestas".

Sànchez critica al Ejecutivo del nuevo presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, por haber presentado "un plan de gobierno continuista y autonomista" y "que no aporta ninguna propuesta transformadora".

Para la diputada de la izquierda independentista radical, los independentistas no pueden pretender "construir una República sin generar un conflicto político con el Estado, sin generar una ruptura".

"El desgaste del Estado es una herramienta que nos puede ayudar a acercarnos a la República", explica al insistir que "en ningún caso" puede volverse "al marco autonómico que teníamos" ya que "es un lugar que no existe".

Sànchez considera que la propuesta de Torra de "diálogo sin condiciones" adolece de un problema, ya que, en su opinión, renuncia "al reconocimiento del derecho a la autodeterminación".

"Por lo tanto, es un diálogo que no nos interesa, es falso y va contra la voluntad de la gente", contesta al agregar que "es muy peligroso que un presidente de la Generalitat hable sin condiciones, cuando el derecho a la autodeterminación está en la génesis de este proyecto: no se puede iniciar un diálogo sin condiciones".

Preguntada por la respuesta del Gobierno español, Sànchez contestó que "están dispuestos a todo".

"Como pueblo, ¿qué seremos capaces de sostener sin romper la red de solidaridad? Espero que seamos capaces de todo, con estos fundamentos y valores, ¿qué haremos si el Estado está dispuesto a hacer entrar los tanques por la Diagonal? De una forma no literal ya lo está haciendo con la impunidad que permite que la extrema derecha campe libremente por las calles", razona.

Sànchez pide "dar una respuesta colectiva, digna, fuerte, manteniéndonos siempre en el debate democrático, no violento" que pase por recuperar las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña la pasada legislatura y suspendidas por el Tribunal Constitucional, incluyendo la Ley de transitoriedad, pensada para proclamar la República catalana.