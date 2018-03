La Fiscalía se opone a que el candidato a la Presidencia de Cataluña salga de prisión

Según informa el diario catalán La Vanguardia, el Ministerio Fiscal considera que en su caso persiste el riesgo de reiteración delictiva porque "hay sectores y fuerzas políticas que apuestan claramente por la utilización de mecanismos de secesión al margen de las normas constitucionales".

© AFP 2018/ Gabriel Bouys España cree que el encarcelamiento de Jordi Sànchez le incapacita para gobernar Cataluña

Sànchez se encuentra en prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el 16 de octubre de 2017, investigado por el Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de rebelión y sedición durante el proceso independentista puesto en marcha la pasada legislatura.

El dirigente independentista encarcelado fue elegido como nuevo candidato a la Presidencia luego que el expresidente catalán Carles Puigdemont se apartase "provisionalmente".

Tras formalizarse su candidatura, Sànchez pidió permiso al Tribunal Supremo para poder salir de prisión para participar en el debate de investidura, algo que según el Tribunal Constitucional es condición necesaria para dar validez al proceso.

Lea más: La candidatura a la Presidencia de un diputado en prisión genera polémica en Cataluña

Sin embargo, el Tribunal Supremo todavía no se pronunció sobre la puesta en libertad o no de Sànchez, y previsiblemente no lo haga hasta la jornada del 12 de marzo, lo que pone en duda la celebración del pleno de investidura.

Del mismo modo, Sànchez todavía no recabó el apoyo de todas las fuerzas independentistas, por lo que en principio no cuenta con los votos necesarios para ser investido.