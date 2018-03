El Parlamento de Cataluña propone a Sànchez como candidato a la Presidencia

Torrent ha propuesto a Sànchez después de mantener una ronda de contactos con los partidos la tarde de este 5 de marzo.

De este modo, el diputado de Junts per Catalunya (JxCat) será el nuevo candidato a la Presidencia luego que Carles Puigdemont se apartase "provisionalmente".

"Es un gran honor y una enorme responsabilidad poder representar al pueblo de Cataluña", declaró Sànchez a través de un mensaje reproducido en su cuenta de Twitter el 2 de marzo.

És un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar el poble de Catalunya. El President @KRLS, el Vicepresident @junqueras junt amb tots els consellers destituïts pel 155 són el veritable Govern legitim de Catalunya. Sempre amb vosaltres! #llibertat https://t.co/x5kJjhSedY — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 1 de marzo de 2018

​Puigdemont elogió en una entrevista radiofónica a RAC1 la idoneidad del también expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), a quien describió como un candidato "transversal" que va más allá de las líneas que separan los partidos, y descartó la posibilidad de convocar nuevas elecciones, algo que llevaría "al colapso institucional" tanto en España como en Cataluña.

© AFP 2018/ Pau Barrena Madrid: situación de independentistas catalanes presos no cambiará si son candidatos

Sin embargo, este fin de semana la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) se manifestó en contra de apoyar la investidura de Sànchez.

El portavoz de la CUP, Carles Riera, afirmó este 5 de marzo que su partido —del voto de sus cuato diputados depende la estabilidad parlamentaria del bloque independentista en Cataluña— no tiene ningún problema con el candidato, pero dejó claro que no permitirán la investidura mientras el resto de partidos no muestren disposición a continuar con la vía "republicana" de la desobediencia.

Lea más: La CUP pide al independentismo catalán desobedecer la legalidad española

Sànchez fue llamado a declarar el pasado 4 de octubre de 2017 al Tribunal Supremo por un presunto delito de sedición en relación con las protestas del 20 y 21 de diciembre frente a la Consejería de Economía, donde la Guardia Civil realizaba una investigación en su interior relacionada con la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre.

Unos días después, el 16 de octubre de 2017, la Justicia española ordenó la prisión preventiva y sin fianza para Sànchez.

Más aquí: La candidatura a la Presidencia de un diputado en prisión genera polémica en Cataluña

Desde entonces se encuentra en la cárcel de Soto del Real.