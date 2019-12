Estas son las 5 armadas más poderosas del mundo

El columnista del medio estadounidense The National Interest Kyle Mizokami compiló una lista con las cinco flotas más potentes del mundo.

1. EEUU

Con un total de 288 barcos militares, la Marina del país norteamericano está compuesta por el mayor número y diversidad de buques, indica Mizokami. De ellos, 10 son portaviones —más que cualquier otro país del mundo—, nueve son buques de desembarco, 22 cruceros, 62 destructores, 17 fragatas y 72 submarinos.

Además de los propios buques, la Armada de EEUU supera también en el número de efectivos con los que cuenta (323.000) y personal activo, cuyo número asciende a 109.000 personas, destaca el autor del artículo. Su flota aérea también tiene un gran peso al contar con unas 3.700 aeronaves. De hecho, es la segunda fuerza aérea más grande del mundo.

2. China

Además, Mizokami apunta que EEUU tiene una fuerza naval de semejante escala porque está presente en muchas partes del mundo, ya que "tiene el mayor área de responsabilidad".

El segundo peldaño del ranking lo ocupa China, cuya Armada experimentó un considerable crecimiento gracias a que "su presupuesto militar se ha multiplicado por 10 desde 1989". Esta fuerza de la Armada china se refleja en el número y calidad de los buques militares, que siguen mejorando.

© AP Photo / Guang Niu Submarino chino del tipo 094, o la clase Jin según la clasificació de la OTAN

Así, la Armada del gigante asiático cuenta con un portaviones y otro que está en proceso de homologación, 25 destructores, 42 fragatas y más de 60 submarinos de distintos tipos. Esta Fuerza Armada es propulsada por los 133.000 efectivos que forman parte de ella.

China ya comenzó la construcción de su séptimo portaviones . Al igual que la Marina de EEUU, la del gigante asiático dispone de unas 650 aeronaves, que incluyen tanto cazas como aviones de patrulla marítima y de lucha antisubmarina.

Aparte de contar con una gran base material, el gigante asiático se involucra cada vez más en operaciones en aguas lejanas de sus costas, como fue el caso de la defensa contra piratas cerca de África. Estas misiones proporcionan un importante aprendizaje en cuestiones de logística que infiere el uso de una flota tan grande lejos de su base de emplazamiento.

3. Rusia

El autor colocó a Rusia en el tercer puesto del ranking, con 79 buques que incluyen un portaviones, cinco cruceros, 13 destructores y 52 submarinos. Mizokami subraya que la Armada rusa hunde sus raíces en el legado soviético, aunque en los últimos años ha venido modernizándose en todos sus aspectos.

© Sputnik / Alexey Danichev La fragata rusa Almirante Gorshkov es uno de los buques más modernos de la Armada de Rusia

Aunque Rusia es tradicionalmente considerada como una potencia más bien terrestre, su flota demostró que puede sostener la bandera de Rusia y proyectar su fuerza en cualquier parte del mundo.

La flota submarina es el punto más fuerte de la Marina de Rusia, ya que proporciona la posibilidad de llevar a cabo un segundo ataque nuclear en caso de que el país euroasiático sea atacado.

La Armada de Rusia realmente demostró su valía durante la operación militar en Siria, donde los buques rusos sirvieron de base para la logística de la operación y también llevaron a cabo ataques contra los terroristas con los misiles de crucero Kalibr.

4. Reino Unido

Aunque la Armada británica esté teniendo una época turbulenta, con una oleada en recortes materiales y de personal, que incluye la retirada de dos portaviones de la clase Invincible con su flota de aviones Harrier. Pese a ello, la Armada del Reino Unido se colocó en la lista como la cuarta más potente del mundo.

CC BY 2.0 / Mark Harkin Destructor británico Duncan, del tipo 45

Esto se debe a los planes de construir nuevos portaviones y ampliar su potencial nuclear que tiene el país. Al mismo tiempo, la Armada del Reino Unido es la más pequeña de la lista, con tan solo 33.400 efectivos y 2.600 marines en reserva.

En términos materiales, cuenta con tres buques de asalto anfibios, 19 fragatas y destructores, así como una docena de sumergibles. Su flota aérea está compuesta por 149 aeronaves, la mayoría helicópteros.

5. Japón

Técnicamente, Japón no tiene una Armada, ya que esta se denomina Fuerza Marítima de Autodefensa y no está considerada como una fuerza militar. Así, todo su personal son funcionarios civiles, no marineros. Se puede decir que bajo este velo, Japón se hizo con una de las flotas más imponentes del mundo.

© AFP 2019 / Str / Jiji Press El portahelicópteros japonés Izumo

Tiene un total de 114 buques y 45.800 efectivos, siendo la base de su flota 46 destructores, además de 16 submarinos. De hecho, Francia y el Reino Unido tienen juntos menos destructores. También, en los últimos años, Japón fabricó tres portahelicópteros, que teóricamente podrían albergar los cazas F-35B, que ellos denominan como destructores de helicópteros.