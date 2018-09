"Al borde de un enfrentamiento militar": ¿podrá Israel destruir los S-300 en Siria?

Israel sigue exculpándose de su implicación en el derribo del Il-20 y asegura que a los militares rusos no les amenaza nada en Siria por parte de Israel, al menos, se excluye por completo cualquier ataque deliberado contra los rusos. Sin embargo, estas garantías no se aplican a los sistemas S-300 que se entregarán a los sirios. Tel Aviv ha estado disuadiendo a Moscú de realizar este suministro durante los últimos años.

Más: ¿Una pesadilla para Israel?, medios israelíes reaccionan a la entrega de los S-300 a Siria

La fuente del diario en el complejo militar e industrial de Israel informó que no ven ningún problema especial en la aparición del S-300 en Siria.

"Si es necesario, pueden destruirse fácilmente", señaló el interlocutor.

Cinco opciones para destruir los S-300

Los especialistas israelíes llevan mucho tiempo discutiendo varias opciones para neutralizar los S-300 en caso de que aparezcan en Siria. Por ejemplo, el publicista e historiador militar Alexandr Shulman propone cinco maneras de hacerlo:

capturar el sistema y transportarlo a Israel, al igual que en 1969 los paracaidistas israelíes se hicieron con el radar soviético P-12 entregado a los egipcios;

llevar a cabo una operación terrestre para destruir los sistemas y el personal de mantenimiento. Según Shulman, algo similar ocurrió en 1969 durante la guerra de desgaste con Egipto;

realizar un ataque aéreo masivo con misiles contra las posiciones de los sistemas de defensa antiaéreos (está opción se aplicó contra los sirios durante la guerra de 1982 en el Líbano);

cegar los sistemas (en 2007, los radares del sistema de defensa antiaérea sirio fueron cegados temporalmente durante una incursión de cazabombarderos F-15);

utilizar un grupo de sabotaje.

"Creo que la opción de sabotaje y operación terrestre puede ser descartada de manera segura", comentó al diario el experto militar independiente Antón Lavrov. "Naturalmente, si se destruyen los S-300, se destruirán por medio de un ataque remoto, utilizando armas de largo alcance de alta precisión o un ataque aéreo masivo con el uso de armas de alta precisión".

Todos los detalles del envío inminente de los S-300 a Siria https://t.co/I7JzUTe3MU — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 25, 2018

"Israel tiene mucha experiencia en contrarrestar la defensa aérea, incluso en Siria", recordó el experto. "Los israelíes podrían lidiar con los S-300, dado que es poco probable que se desplieguen varios regimientos. Un número limitado de sistemas desplegados no garantizará plena invulnerabilidad de las numerosas y modernas fuerzas aéreas de este país", opinó.

© Sputnik / Mikhail Fomichev Experto egipcio: Israel intentará persuadir a Rusia de que cancele o posponga envío de los S-300 a Siria

Según Antón Lavrov, Israel tendrá suficientes recursos para atacar.

"La distancia es muy pequeña, por lo que es posible usar el F-16. Además, los israelíes los tienen en servicio y utilizan en operaciones de combate el F-35".

De las palabras del experto se puede deducir que una operación para destruir los S-300 en cualquier caso se convertirá en una gran batalla aérea, comentó el periodista Oleg Moskvín. Según fuentes abiertas, la Fuerza Aérea israelí dispone de unos 400 aviones.

No obstante, los israelíes no podrán suprimir los S-300 con la ayuda de los medios de guerra electrónica, aseguró el experto militar. "Por supuesto no podrán hacerlo. Las últimas versiones de los S-300 son buenas porque permiten operar en una complicada situación de interferencia".

Tema relacionado: "Israel podría intentar impedir la entrega de los S-300 rusos a Siria"

Para suprimir los S-300, Israel debe pedir ayuda a los estadounidenses. "Pero también requerirá una operación a gran escala de EEUU", observó Antón Lavrov.

"Fuera de su alcance"

Sin embargo, el excomandante adjunto de la Fuerza Aérea de Rusia Aitech Bízhev aseguró que el S-300 está fuera del alcance del Ejército israelí.

"El sistema no está solo. Es todo un complejo. Su frontera cercana está protegida por el sistema de misiles Pantsir, hay muchos otros medios, incluyendo los radares. Y también el sistema se defiende por su propia cuenta", explicó.

"Además contamos con los aviones Su-30 y Su-27. Se comerán estos F-16 israelíes en 30 segundos", añadió.

Además: Un Su-27 ahuyenta al F-16 que intentó acercarse al avión del ministro ruso de Defensa

"Al borde de un enfrentamiento militar directo"

Por su parte, el experto militar israelí Andréi Kózhinov opinó que Israel no se atreverá a atacar los S-300 no por razones técnicas, sino por razones políticas.

"Técnicamente todo es posible, no es eso. El hecho es que esta entrega, de hecho, nos pone, a Rusia e Israel, por desgracia, al borde de un enfrentamiento militar directo", advirtió el analista en unas declaraciones a Vzglyad.

Según el experto, la aparición de los avanzados sistemas S-300 rusos en Siria creará problemas para Israel.

En mayo de 2018, el exministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, confirmó a Sputnik que Israel no quería que Siria contara con los sistemas antiaéreos S-300 y usó sus canales de comunicación para prevenir los suministros.

El ministro de Inteligencia de Israel, Yisrael Katz, expresó dudas en abril de que Rusia suministrara este sistema de misiles a Siria, porque "así cruzaría cierta línea en nuestras relaciones". Parece que desde el punto de vista de Israel, Moscú ahora ha cruzado la línea roja, apuntó el columnista Oleg Moskvín.

Asunto relacionado: Israel ordena continuar las operaciones contra la presencia iraní en Siria

Sin embargo, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mijaíl Bogdánov, aseguró el 24 de septiembre que esa medida de Moscú no arruinará las relaciones con Tel Aviv que son "más ambiciosas y más amplias".