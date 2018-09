Todo lo que tienes que saber sobre el sistema de misiles antiaéreos S-300

El desarrollo de los S-300, considerados unos de los sistemas antiaéreos más potentes del mundo, comenzó en los años 60 del siglo pasado, cuando las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética necesitaron un sistema móvil de alcance medio capaz de defender el espacio aéreo del país de ataques masivos con armas guiadas.

El proyecto preveía el desarrollo de tres versiones: el S-300P para las fuerzas de defensa antiaérea, el S-300V para las fuerzas terrestres y el S-300F para los buques de la Marina de Guerra.

Los trabajos de investigación y desarrollo fueron encargados a las empresas que actualmente forman parte del consorcio de defensa antiaérea y aeroespacial Almaz-Antey.

Las versiones de S-300 para las unidades de defensa antiaérea y para la Flota estaban orientadas principalmente a interceptar aviones y misiles de crucero, y la versión para las fuerzas terrestres debía interceptar misiles balísticos para garantizar la defensa antimisiles.

También: Los S-300 rusos, la peor pesadilla de los pilotos de EEUU en Siria

En el proceso de desarrollo, los sistemas S-300P y S-300V experimentaron una "mutación" y se aproximaron en cuanto a sus capacidades: el S-300P "antiaviones" aprendió a derribar misiles balísticos tácticos mientras que el S-300V desarrollado para las fuerzas terrestres obtuvo capacidades adicionales para interceptar objetivos aerodinámicos.

La versión renovada del sistema básico S-300V más conocida fue el sistema S-300VM Antey 2500.

El sistema antiaéreo móvil S-300VM (Antey 2500, o SA-23 Gladiator, según la terminología de la OTAN) está destinado a derribar aviones de la aviación táctica y estratégica existentes y en desarrollo (incluidos los aparatos furtivos), misiles balísticos de alcance medio y misiles aerobalísticos y de crucero, así como aviones radar, aviones de reconocimiento y aviones especializados en guerra electrónica.

Además: Sistemas S-300 y S-400 aseguran dominio de aviación rusa en el cielo de Siria

El S-300VM incluye un sistema de detección y designación de objetivos compuesto por un puesto de mando, un radar y hasta cuatro sistemas de misiles antiaéreos de largo y medio alcance integrados a su vez por una estación de detección y designación de objetivos y seis lanzaderas con misiles balísticos.

El S-300VM es capaz de actuar autónomamente y derribar misiles balísticos a distancias de hasta 2.500 kilómetros.

En términos generales, un sistema Antey 2500 puede incluir una estación de detección y designación de objetivos y hasta cuatro baterías de misiles antiaéreos.

Distancia máxima de detección de objetivos: de 400 a 500 kilómetros.