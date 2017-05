Nuevo armamento ruso capaz de frustrar los planes del Pentágono

De acuerdo con los expertos Vasily Kashin y Michael Raska, el renovado arsenal nuclear ayudará a Rusia a contrarrestar eficazmente la aparición de nuevos desarrollos militares de EEUU, la OTAN etc.

Como respuesta al desarrollo del sistema de defensa antimisiles estadounidense, en Rusia aparecen los nuevos misiles balísticos intercontinentales Yars, así como los submarinos de la clase Borei, armados con misiles Bulava. Además, el país eslavo está desarrollando misiles pesados Sarmat y sistemas de misiles móviles Rubezh. Asimismo, se está llevando a cabo el trabajo de creación de un sistema ferroviario de misiles, ojivas nucleares hipersónicas y se está modernizando el bombardero estratégico Tu-160, cita el autor a los analistas.

Los expertos observan que Rusia está mejorando sus fuerzas nucleares tácticas, incluyendo misiles balísticos de corto alcance, bombas nucleares, misiles de crucero y misiles nucleares, incluyendo los de la clase tierra-aire.

"Rusia ya tiene una ventaja significativa sobre EEUU en términos de la calidad y la variedad de los sistemas de envío y es capaz de garantizar la eficacia estratégica de sus fuerzas nucleares en un futuro próximo", dice el informe.

Al mismo tiempo, Rusia no ha abandonado el desarrollo de armas no nucleares. Los expertos reconocen que el país eslavo ha conseguido avanzar de manera importante en algunos aspectos, entre ellos, las armas de energía dirigida, armas hipersónicas y ferroviarias, así como naves no tripuladas submarinos.

Los autores del informe pronostican que a largo plazo, Rusia desarrollará activamente sistemas robóticos y de control remoto, incluyendo vehículos aéreos no tripulados y vehículos terrestres, cuyas pruebas ya se están realizando. También se desarrollará una nueva generación de sistemas de guerra electrónica, medios de guerra cibernética, incluyendo el internet de combate.

Rusia continuará introduciendo sistemas avanzados de defensa de misiles de largo y ultra-largo alcance, que también pueden ser utilizados para lograr la superioridad aérea. El país tiene previsto crear aviones de combate avanzados capaces de hacer frente a los aviones de combate de quinta generación de producción occidental, así como vehículos blindados de alto nivel de protección, que permitirá reducir las pérdidas en conflictos locales.

"El Kremlin está implementando una estrategia inteligente, teniendo en cuenta los recursos técnicos y materiales de Rusia", concluye el autor.

