Rusia y su apuesta ganadora por las armas hipersónicas

Obsesión por la velocidad

El desarrollo y la producción en serie de aparatos hipersónicos supone una revolución tecnológica y el Estado que logre completarla primero obtendrá una ventaja militar y geopolítica significativa.

Sin embargo, la superación de la velocidad supersónica requiere de la movilización de enormes recursos en diferentes áreas de la ciencia y la industria. La tecnología hipersónica implica alcanzar velocidades de 5 Mach (6.120 km/h).

No obstante, Rusia ya ha logrado superar esta barrera simbólica.

​El primer misil de crucero hipersónico Zircon se diseñó sobre la base del misil antibuque ruso-indio BrahMos-II —con una velocidad de 4,5 Mach—.

Las características tácticas y técnicas de la nueva arma se mantienen en secreto. Según algunos datos desclasificados, el misil puede alcanzar 6 Mach y pronto entrará en servicio de la Armada de Rusia. La velocidad hipersónica permitirá al Zircon pasar desapercibido para los sistemas de defensa aérea del enemigo.

Más: El secreto detrás de las capacidades de 'la pesadilla hipersónica rusa'

Desarrollo secreto

En agosto de 2011, el director general de la corporación Armamento Táctico de Misiles, Borís Obnósov, afirmó que Rusia es capaz de crear misiles entre 12 y 13 veces más rápidos que la velocidad del sonido. Es probable que el famoso ingeniero mecánico se refiriera al desarrollo del Yu-71, también denominado producto 4202. El organismo encargado de crear este misil y el Zircon es el NPO Mashinostroeniya —Conjunto industrial científico de construcción de maquinaria, en español—.

De acuerdo con algunas filtraciones, en los últimos años, Rusia llevó a cabo pruebas regulares de armas hipersónicas. Solo en el año 2016, los medios rusos y extranjeros publicaron al menos tres noticias al respecto, siempre citando fuentes anónimas.

En particular, a finales de octubre, según el diario Izvestia, se efectuó el lanzamiento del Yu-71 desde la base de Dombárovski al campo de Kura (Kamchatka), que a menudo se utiliza para probar misiles balísticos intercontinentales (ICBM). El medio informó de que esta fue la primera prueba totalmente exitosa con armas hipersónicas.

Más: La pesadilla hipersónica rusa 'ataca' Kamchatka

Cuando alcanza su altura máxima, el Yu-71 tiene una velocidad de 15 Mach. Según los datos filtrados, el Yu-71 sube a una altura de 100 km y luego vuela a una velocidad de entre 5 y 7 km/s.