Los sistemas de defensa antiaérea, armamento estrella de Rusia

El directivo destacó las particularidades de estos sistemas durante una entrevista concedida a la revista Natsionalnaya Oborona (Defensa Nacional).

Uno de los resaltados por Sozinov es el sistema antiaéreo Buk-M3, capaz de interceptar prácticamente cualquier misil de crucero.

"El Buk-M3 representa la nueva generación de sistemas de misiles para la defensa antiaérea de las tropas terrestres. El sistema, que ya se produce en serie, permite interceptar a casi todos los misiles de crucero, así como aviones y helicópteros", declaró Sozinov.

De igual forma acotó que el Buk-M3 incluye una plataforma remolcada con 12 misiles y otra, autopropulsada, con seis misiles y un radar.

"Es un sistema único que permite, de hecho, disparar sobre la marcha y elevar sustancialmente la cadencia de tiro en ataques masivos", subrayó.

Los primeros Buk-M3 fabricados en serie, según Sozinov, ya se entregaron al Ejército de Tierra ruso.

El sistema está a la altura de los mejores productos internacionales y mantendrá su eficacia durante al menos 20 años, apuntó el representante de Almaz-Antey.

El sistema antiaéreo S-500 que se desarrolla Rusia podría destruir blancos a 100 kilómetros de la Tierra, resaltó Sozinov.

A la hora de diseñar el S-500, los ingenieros de la compañía hicieron previsiones acerca del desarrollo de armas aeroespaciales ofensivas en los próximos 25 años, declaró el diseñador jefe de Almaz-Antey.

"Nuestro sistema debería ser capaz de hacer frente a equipos prospectivos, no solo los que están disponibles hoy. Me refiero a la interceptación en las capas no densas de la atmósfera, incluyendo las capas superiores, a unos 100 kilómetros de la Tierra", dijo.

Los principales componentes del sistema, según el directivo, ya se están ensayando en polígonos rusos, incluyendo el lanzamiento de nuevos misiles.

El S-500 es un sistema de misiles superficie-aire con un alcance de hasta 600 kilómetros, diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos intercontinentales, así como misiles de crucero hipersónicos, aviones y helicópteros.

El nuevo sistema, de características muy superiores a las del modelo ruso S-400 y el estadounidense Patriot PAC 3, será capaz de abatir simultáneamente hasta diez blancos balísticos que se mueven a una velocidad de hasta siete kilómetros por segundo.

Otra de las propuestas de Almaz-Antey es el nuevo sistema antiaéreo S-350 Vitiaz, el que esperan homologar este año.

"Las pruebas de homologación del sistema de defensa antiaérea (S-350) concluirán en 2017", señaló Sozinov.

Actualmente, precisó, se llevan a cabo las pruebas de interceptación de blancos reales.

El S-350 Vitiaz cuenta con un radar de barrido electrónico y misiles de mediano y corto alcance.

El potencial de ataque de las armas de alta precisión de las Fuerzas Armadas deberá cuadriplicarse para 2021, declaró el pasado 23 de marzo el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Para 2021 el potencial de ataque de las armas de alta precisión de nuestro Ejército y nuestra Armada debe incrementarse cuatro veces", aseveró el mandatario ruso durante la presentación de oficiales designados a altos puestos de comandancia.

La intención de Rusia es mejorar su arsenal y para ello el Gobierno implementa un ambicioso programa de rearme, aunque sus principales figuras han reiterado en diversas ocasiones que no tienen la intención de involucrarse en una carrera armamentista.

