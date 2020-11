Manipulaciones en las redes sociales

Desde la antiguedad se ha querido manipular al ser humano. Hoy en día no estamos ante excepciones. Existen intereses que no quieren que conozcamos la verdad.

La manipulación informativa

En la antigua Grecia, los aristócratas se llamaban a sí mismos los veraces. Esta autodenominación nos permite entender la existencia de un grupo de personas interesadas en decidir qué es verdad y qué no lo es. Tener este poder ha sido esencial en el dominio de las sociedades en cualquier parte del mundo. La búsqueda y difusión de la verdad es una amenaza para ellos. Como ejemplo tenemos a Sócrates, quien humildemente reconocía que "solo sé que no se nada". Esta afirmación es peligrosa, pues implica no aceptar y dudar la información proveniente de los grupos de poder. Tan peligroso es conocer la realidad, que fue llevado a juicio y fue acusado de delitos de corromper a la juventud y no respetar a los dioses. Me centraré en el primer delito.

¿Cómo es que Sócrates corrompía la juventud?

Se comportaba de la forma más infame (sarcasmo), simplemente salían a las calles a buscar la verdad, a través de preguntas y repreguntas. De este proceder tan maravilloso, la gente investigaba por sí misma, reflexionaba y sacaba sus conclusiones. Creo que era una manera auténtica y libre de vivir. Pero los veraces no soportaron que su débil monopolio de interpretar la realidad quedara en entredicho. Ser cuestionado implica perder este poder de moldear individuos, lo cual debilita su estatus. Y deja ver que en realidad son "los manipuladores".

Estas breves reflexiones sirven para entender nuestro mundo. Lleno de muchos medios de comunicación con escasa credibilidad. Internet fue un medio de comunicación libre, pero poco a poco los veraces modernos han minado la posibilidad de información alternativa. Pero en su desesperación por evitar que conozcamos la realidad, cometen errores que les hacen fácilmente identificables como mentirosos. Circunstancia que vemos en medios como Facebook, YouTube y Twitter. Recordemos la censura que Twitter hizo al analista Alfredo Jalife-Rahme simplemente por criticar al expresidente mexicano Felipe Calderón. O cuando se realiza a medios que no son del agrado de EEUU. En el caso de Facebook incluso se ha hecho por una infografía de las islas Kuriles del Sur. También tenemos la censura hecha al Gobierno de Venezuela acerca de su medicamento contra el COVID-19.

En todas las naciones del mundo existen ejemplos que comprenden todos los medios de comunicación. Una muestra clara en las últimas semanas han sido las elecciones en EEUU. Cuando las opiniones del presidente Donald Trump fueron interrumpidas en televisión y los conductores se limitaron a decir que aquellas aseveraciones no eran "verdad". Este tipo de censura y manipulación es un insulto a la inteligencia, solo podemos alcanzar el conocimiento de la realidad mediante nuestra experiencia y a partir de escuchar los diferentes puntos de vista y opiniones.

Estamos atravesando momentos de grandes cambios, en donde millones de seres humanos salen a las calles para lograr alternativas políticas, sociales y económicas. Entre estos cambios debemos ser altamente críticos con la información y censura que se realiza a nombre de nuestro supuesto beneficio. No importa en que país nos encontremos, es un deber de hombres y mujeres luchar por nuestra libertad y parte de ello es recibir una información real y confiable. Estas reflexiones son una invitación a todos los lectores para tener una existencia auténtica y libre. Hecha en base a nuestras necesidades e intereses. Si creemos las manipulaciones tendremos una vida que nos es impuesta, una farsa. Viviremos la decisión de otras personas. Así que seamos libres.

