Bolivia entrega nota de protesta a Chile por suspensión de Comité de Frontera

LA PAZ (Sputnik) — Bolivia entregó una nota de protesta a Chile en la que rechaza por falsos los argumentos con los que el país trasandino decidió a último momento no acudir a una reunión binacional sobre cuestiones fronterizas, informó el canciller Diego Pary a la radio estatal Patria Nueva.

"Nosotros el día de hoy estamos convocando al Cónsul General de Chile a la Cancillería para entregarle nuestra nota de protesta de Bolivia", dijo Pary, quien asumió el cargo el 4 de septiembre pasado tras desempeñarse durante siete años como embajador ante la Organización de los Estados Americanos.

La reunión periódica del Comité de Frontera Bolivia-Chile estaba programada para el 5 y 6 de septiembre de esa semana en La Paz, pero Chile comunicó su no asistencia el 3 de septiembre, arguyendo falta de condiciones como consecuencia de un supuesto ocultamiento de información boliviana en un proceso en La Haya.

Explicando la ausencia de Chile, el canciller Roberto Ampuero denunció que Bolivia habría pedido a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que retenga por tres días la comunicación oficial de su contrademanda presentada el 31 de agosto en un juicio sobre las aguas del sistema altiplánico Silala.

"Rechazamos absolutamente esta afirmación [de Ampuero]; y como dijo el mismo presidente Evo Morales [el 5 de septiembre], es solamente un argumento como parte de la política dilatoria que siempre ha tenido Chile respecto a los temas que tiene con Bolivia, en este caso el Silala y otros temas", dijo Pary.

El canciller insistió en que es "absolutamente falso" que Bolivia hubiese pedido retrasar la información que debía recibir Chile sobre el juicio, remarcando que la CIJ es un organismo independiente que tiene procedimientos establecidos sobre los cuales La Paz no tiene "ninguna posibilidad de influir o instruir".

Pary explicó que el Comité de Frontera —una de las pocas instancias de alto nivel en funcionamiento entre los dos países— es un grupo de trabajo sobre cuestiones técnicas como contrabando, seguridad y migración que no debería ser afectado por los juicios en La Haya.

"No se justifica esta suspensión y además seguimos dispuestos, cuando así Chile lo desee, a poder reinstalar de inmediato este Comité de Fronteras", aseguró el ministro de Exteriores al señalar "la necesidad de seguir trabajando en éste y cualquier otro asunto, porque no hay otro camino que no sea el diálogo".

El juicio sobre el Silala fue planteado por Chile en 2016 para que la CIJ declare río internacional a ese sistema con el cual abastece cultivos y minas de su región norte.

Bolivia, que considera al Silala un manantial cerrado del altiplano andino, ha contrademandado a Chile, reclamando soberanía plena sobre esas aguas y sobre los canales artificiales construidos por ese país.

Este juicio está separado de otro planteado por Bolivia hace cinco años, exigiendo que Chile cumpla compromisos de un diálogo sobre la demanda boliviana de recuperación de acceso soberano al océano Pacífico.

Ante este juicio, ya próximo a sentencia, Pary dijo que tenía "pleno convencimiento" de un resultado positivo para Bolivia.