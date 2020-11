¿Habrá turismo extranjero en América Latina? Qué decidió cada país

En vísperas de la temporada de turismo para los países latinoamericanos, los Gobiernos tomaron diversas estrategias para fomentar la actividad económica del sector. ¿Cuáles son los países que permitirán el ingreso de extranjeros y cuáles no? ¿Qué pide cada uno a los turistas?

A pesar de que Colombia continúa siendo uno de los países con más casos de COVID-19 en el mundo, el Gobierno de Iván Duque decidió dejar de pedir un test PCR con resultado negativo a los extranjeros que ingresen al país.

"Encontramos que estas pruebas tienen un rendimiento relativamente bajo dado que dependen de la cercana oportunidad, generan falsa seguridad y tienen poco sentido cuando un país tiene transmisión local comunitaria activa y una economía relativamente abierta", explicó a principios de noviembre el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Julián Fernández.

La resolución se da en vísperas de la temporada turística en América Latina, oportunidad de los países para obtener ingresos extra luego del fuerte golpe económico que la pandemia de COVID-19 ha generado en la región. Por ello, se han adoptado medidas diversas para el ingreso de turistas, procurando incentivar la actividad turística sin poner en riesgo la situación sanitaria de cada país.

Qué decidió sobre el turismo cada país de Latinoamérica

Uruguay

Uruguay es uno de los países que más ha podido contener la pandemia, siendo citado como ejemplo internacional y felicitado por organismos como la CEPAL.

Aunque cuenta con poco más de 3.000 casos activos, los países vecinos del sudamericano, Argentina y Brasil, son dos de los más afectados en el mundo y, además, fuente de la mayoría del turismo extranjero que recibe en cada temporada.

Por ello, el Gobierno uruguayo determinó el cierre de fronteras para el turismo extranjero durante esta temporada, y apostará a incentivar el turismo interno.

"Queridos hermanos argentinos, brasileños, chilenos, paraguayos, del resto de la región y del mundo: este verano no vamos a poder recibirlos como lo hacemos cada verano. Quiero que sepan que es una decisión que hemos tomado con mucho dolor", pronunció en un video difundido a la prensa el ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso.

Uruguayos, residentes, o extranjeros que aleguen visitar el país por "reunificación familiar" o motivos laborales (previamente autorizados por la Dirección Nacional de Migración) que quieran volver en temporada deberán presentar un test PCR negativo y, de quedarse en el país por más de una semana, deberán realizar una cuarentena preventiva por al menos 7 días.

Argentina

A fines de octubre el Gobierno de Alberto Fernández estableció una excepción, a modo de prueba piloto, al cierre de fronteras que rige desde el 16 de marzo en Argentina. Con el fin de incentivar el turismo, Argentina reabrió los aeropuertos de Ezeiza y San Fernando de la provincia de Buenos Aires, así como también la entrada marítima que lo comunica con Uruguay.

Estarán habilitados a ingresar "turistas provenientes de países limítrofes que sean nacionales o extranjeros residentes en los mismos, y cuyo destino sea el Área Metropolitana de Buenos Aires [AMBA]", reza la medida publicada en el Boletín Oficial. Por ende, turistas de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay estarán habilitados a hacer turismo en su capital. También estarán habilitados a ingresar los argentinos y residentes de Argentina de cualquier parte del mundo.

Según Fernández, la decisión busca "el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional", en tanto que el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens sostuvo que "con lo que estamos pidiendo, con los recaudos que estamos tomando, no existe ningún riesgo" en viajar a Argentina.

Quienes quieran ingresar al país deberán presentar una declaración jurada de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que deberá completarse 48 horas antes del viaje. Además, deberán presentar un test PCR con resultado negativo de COVID-19 realizado al menos con hasta 72 horas de anticipación, y un seguro médico con COVID-19. No se le pedirá a los turistas una cuarentena preventiva, pero sí a los nacionales que regresen del exterior.

Chile

Las autoridades chilenas están evaluando si reabrirán las fronteras para recibir turistas extranjeros y de qué manera hacerlo. La vicepresidenta de la Federación de Empresas del Turismo de Chile (Fedetur), Helen Kouyoumdjian, dijo a El Mercurio que, de no permitir la apertura de fronteras "esta temporada va a ser un desastre".

Excelente noticia para el turismo la reapertura del @TelefericoStgo! Estamos recuperando los espacios que la pandemia nos quitó y para que perdure debemos seguir cuidándonos. Compra los tickets en línea, usa mascarilla, mantén distancia y respeta las instrucciones del personal 👌 pic.twitter.com/fgpkmMLdb8 — José Luis Uriarte. (@JLUriarteC) October 23, 2020

🟢 ¡Atención! El Parque Nacional Río Clarillo extiende su apertura a los fines de semana con un aforo de 150 personas. Brigadistas y guardaparques de @conaf_minagri trabajan para cuidar nuestro único Parque Nacional de la Región Metropolitana. ¡Los esperamos! pic.twitter.com/C1TPOAK5X7 — José Ignacio Pinochet Olave (@JI_Pinochet) November 4, 2020

​Aunque varios puntos turísticos se han vuelto a abrir para el turismo interno, como el Teleférico de Santiago de Chile, y el Parque Nacional Río Clarillo, resta conocerse si el país sudamericano estará habilitado para recibir visitas extranjeras.

Brasil

Brasil ha debido suspender el Carnaval de Río de Janeiro 2020, el evento más importante del año y, especialmente, de la temporada de verano. Sin embargo, el Gobierno determinó desde el 15 de octubre la reapertura de su frontera con Paraguay, para reactivar las actividades comerciales que hay en el área con el país vecino.

"Los presidentes Mario Abdo Benítez, de la República del Paraguay, y Jair Bolsonaro, de la República Federativa del Brasil, este mediodía, mantuvieron una conversación telefónica para finiquitar los detalles de la apertura gradual y ordenada de los puestos fronterizos", indicaba el comunicado de Presidencia de Paraguay días antes de la reapertura. Habrá en las fronteras controles sanitarios, migratorios y ciudadanos, precisa el texto.

Salvando esta excepción, las fronteras terrestres de Brasil permanecen cerradas a extranjeros, pero sus fronteras aéreas ya no tendrán restricciones, y los extranjeros ya no necesitarán seguro médico para ingresar y no será obligatorio presentar el test de COVID-19.

Paraguay

Por su parte, Paraguay ha iniciado diálogos con Argentina para permitir el ingreso de sus turistas. La ministra de Salud Sofía Montiel sostuvo a El Cronista que, por parte de Paraguay, "no hay ningún impedimento", y que solo resta esperar si el Gobierno argentino permitirá visitas de sus ciudadanos al país vecino.

El país recibirá extranjeros que presenten un PCR negativo hecho en las últimas 72 horas, un seguro médico, y aunque no se les pedirá cuarentena sí deberán completar una ficha de salud en migraciones.

Perú

Perú reabrió Machu Picchu desde el 2 de noviembre, con un riguroso protocolo para el ingreso de extranjeros. Para ingresar, los extranjeros deberán presentar un test PCR negativo hecho como máximo 72 horas antes, una declaración jurada que indique que no ha presentado síntomas, su itinerario, y la promesa de informar a las autoridades en caso de presentar alguno.

El 5 de octubre, Perú reabrió los vuelos internacionales con Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile, bajo protocolos estrictos de bioseguridad y con la condición de que ningún trayecto supere las cuatro horas de vuelo. Además, el Gobierno analiza abrir los vuelos con Estados Unidos y México.