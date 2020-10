Bolivia inicia su camino por la recuperación de la democracia

En Bolivia comenzó la votación para presidente, vicepresidente e integrantes de la Asamblea Legislativa con tranquilidad, siguiendo las normas de bioseguridad establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE): llevar barbijo y una lapicera propia. En la sede del Tribunal, a las siete de la mañana se realizó la ceremonia que marcó el inicio de las elecciones. Con la presencia de una banda militar que ocupaba la mitad del predio, veedores internacionales y funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez, comenzó el día en que el país vuelve a elegir a sus máximas autoridades mediante el voto.

Guillermo Snopek, senador nacional de Argentina, es parte de la comitiva que fue atrapada por la Policía boliviana en el aeropuerto internacional de El Alto, sufrió agresiones e incluso el intento de deportación del diputado Federico Fagioli. El problema con este legislador es que había estado en el país en noviembre de 2019, luego del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, como parte de una comisión investigadora. Finalmente, por pedido de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se les permitió la entrada a todos.

En la reunión en el TSE, legisladores y legisladoras argentinas lucían sus credenciales otorgadas por el organismo regulador de las elecciones.

"Estamos en el Estado Plurinacional de Bolivia por invitación del TSE y de la presidenta de la Cámara de Senadores, Evo Copa (del Movimiento Al Socialismo), para poder acompañar este proceso y poder visibilizar la voluntad del pueblo boliviano. Creo que las ánforas van a marcar el resultado", dijo a Sputnik.

En la sede del TSE también estaba la presidenta Áñez. "Invito a todos los bolivianos a que vayan a las urnas. Nosotros tenemos el derecho de elegir a las autoridades que nos van a gobernar", dijo a la prensa allí reunida.

"Está absolutamente garantizada la seguridad. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, salen a las calles para resguardar la seguridad, para trabajar por el pueblo boliviano, para ningún partido", remarcó Áñez, quien también era candidata a la presidencia hasta el 17 de septiembre pasado, cuando se retiró porque no medía más de 15 puntos en las encuestas.

Un día paceño

En La Paz es día típico para esta época del año: en una parte de la ciudad está soleado, en otra un poco nublado y en otra llueve con truenos. El país amaneció como había anochecido, con intensas rondas de militares y policías controlando que se respete el auto de buen gobierno. La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y en los centros de votación da un condimento especial a esta jornada de elecciones, a 11 meses del derrocamiento del expresidente Evo Morales.

Luego de las elecciones del 20 de octubre de 2019, un fallo en el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) del Órgano Electoral generó sospechas en la oposición de Morales, a quien acusaron de haber cometido fraude. Este presunto delito aún no fue demostrado por la Justicia. Pero iniciaron protestas ciudadanas, que concluyeron en el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Actualmente, el expresidente reside en Buenos Aires, Argentina.

En los últimos días, varios medios privados anunciaron que Morales estaba en Salvador Mazza, provincia argentina de Salta, lindera con la ciudad boliviana de Yacuiba, en el sur boliviano. Según estas publicaciones, esperaba al lunes para regresar a su país.

"Para tranquilidad de muchos que están en las redes, Evo está en Buenos Aires. Anteayer hemos conversado para ultimar detalles. Estamos confiados en que nos va a ir bien", dijo el candidato presidencial del MAS, Luis Arce Catacora, en su bunker de campaña en el barrio paceño de Sopocachi.

© Foto : Sebastián Ochoa Luis Arce, candidato del MAS a la Presidencia de Bolivia, emite su voto

Recibió a la prensa luego de votar en el colegio Cervantes, en el barrio de Miraflores. Allí, junto a un enjambre de periodistas y decenas de militantes que coreaban su apodo: "Lucho, Lucho…" emitió su voto. Algunas personas también insultaban, pero la mayoría eran sus seguidores, quienes les cantaban en la cara a los opositores blasfemadores que el MAS iba a ganar en primera vuelta.

© Sputnik / Sebastián Ochoa Luis Arce, candidato del MAS a la Presidencia de Bolivia, recibe a la prensa tras votar en las elecciones presidenciales

Militares

Arce cuestionó la presencia de militares en las calles, así como en centros de votación. "Desde muy pequeño he ido a procesos electorales y siempre he visto a la Policía. Me parece importante que la Policía esté presente, pero lo de las Fuerzas Armadas es un exceso. No era necesario. Estas maniobras ¿cuánto nos estará costando a los bolivianos? Con la Policía es más que suficiente", consideró.

"Los bolivianos somos pacíficos, somos tranquilos. El MAS ha apostado a la salida democrática, los periodistas saben que nosotros hemos empujado para que haya elecciones, mientras el Gobierno ha ido postergando, postergando, postergando", comentó el candidato presidencial del MAS, quien marcha primero en las encuestas, con el 42%.

"Para nosotros más bien es una fiesta democrática. Estamos recuperando la democracia. Es una señal importantísima para el pueblo boliviano. Me siento muy contento que todo lo que hemos hecho ahora", expresó.

Y resaltó la vocación democrática de su partido: "Nunca hemos tomado el Gobierno por las armas, con sangre, con muertes. Siempre hemos tomado el Gobierno por la vía democrática, con voto. Nosotros somos los que, claramente, estamos comprometidos en que se ejerza el derecho y se respete la voluntad popular.

Quien está segundo en las encuestas, Carlos Mesa (presidente entre 2003 y 2005), votó en la zona de Mallasilla, en el departamento de La Paz. El candidato de Comunidad Ciudadana tendría un 33% de intención de voto.

Hay otros candidatos presidenciales, que no tienen posibilidades de llegar a la Casa Grande del Pueblo. Son el empresario cruceño Luis Fernando Camacho, con el 10,7% de intención de voto; Chi Hyung Chung, con el 2,4%; y Feliciano Mamani, con el 0,4%.

De 8 a 12:30 votaron quienes tienen par el último número de su cédula. De 12:30 a 17 horas, quienes son de numeración impar.

Hoy a las 20 horas se conocerán los primeros resultados. Si Arce no le quita 10 puntos de ventaja a Mesa, habría que ir a una segunda vuelta, que se realizaría el 29 de noviembre próximo.

Hasta las 17 horas, 7.332.925 bolivianas y bolivianos están habilitados para votar en más de 5.000 escuelas. También se votará en otros 30 países, como Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Tendrán que elegir Presidente, Vicepresidente, 36 senadores y 130 diputados.

La suspensión del Direpre

La noche del sábado 17 de octubre, cuando faltaban 12 horas para el comienzo de las elecciones, el TSE anunció la suspensión del sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), lo mismo que el fallido TREP de Morales, pero con otro nombre.

Las comitivas de observadores y los partidos políticos CC y Creemos, de Camacho, emitieron comunicados diciendo que estaban de acuerdo con la medida del TSE. Pero al MAS le resulta extraño.

"Ellos son los que deciden cómo se llevan las elecciones, pero nos parece bien extraño. El Direpre debería estar listo desde mayo, pero el último día nos dicen que no va a funcionar. Eso nos genera susceptibilidad", dijo Arce.