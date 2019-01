"De no existir Putin, la sufrida Venezuela se convertiría en una Libia suramericana"

En relación con los sucesos en Venezuela, donde el jefe del Parlamento opositor se autoproclamó presidente interino del país, el político italiano publicó en Facebook un post titulado 'Está bien que existe Putin', en que subrayó el papel rector de Rusia y su líder, Vladímir Putin, en la salvaguardia de la paz y la seguridad internacional.

"De no existir Putin, EEUU ya habría efectuado una injerencia armada [la que no puedo excluir, lamentablemente]", escribió. "No se trata de apoyar o no a Maduro, sino de prevenir que la sufrida Venezuela se convierta en una Libia suramericana".

"Una Rusia fuerte en lo político" es la condición básica de la salvaguarda de la paz a escala global, recalcó.

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó se proclamó "presidente encargado" del país, e inmediatamente EEUU lo reconoció.

El mandatario en ejercicio, Nicolás Maduro, declaró ser presidente constitucional y calificó al jefe del Parlamento opositor como una "marioneta de EEUU".

Además de EEUU, el estatus de Guaidó como presidente interino de Venezuela fue reconocido por Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Georgia.

Rusia expresó su apoyo a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela.