Rusia reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela

"El señor Maduro es el jefe legítimo del Estado de Venezuela, por lo que consideramos inapropiada su pregunta", dijo Peskov a la prensa.

El portavoz señaló que "los intentos de usurpar el poder supremo en Venezuela contradicen y violan los fundamentos y los principios del derecho internacional".

"Seguimos de cerca los acontecimientos, estamos muy preocupados, también por las declaraciones que no descartan injerencia externa alguna, de terceros países, en el desarrollo de los sucesos, en los asuntos internos de Venezuela; calificamos de inaceptable una intervención semejante ya que podría tener consecuencias muy negativas, consideramos muy peligrosas las declaraciones sobre influencia militar alguna", aseveró.

Dijo además que Rusia "no ha emprendido contactos" con EEUU debido a la situación en Venezuela.

Peskov añadió que Venezuela aún no ha solicitado asistencia a Rusia por la crisis interna que vive y que el Kremlin informará sobre una conversación telefónica entre Maduro y el presidente ruso Vladímir Putin, "si esta llega a programarse".

Dmitri Peskov también declaró que Rusia está interesada en mantener y perfeccionar las relaciones con Venezuela, tras destacar que Caracas continúa siendo un socio comercial y económico importante de Moscú.

"Hay muchos proyectos concretos tanto en el plano comercial y económico como de la interacción en materia de inversiones, como sabrán una serie de compañías nuestras están presentes en el mercado venezolano y amplían su presencia con planes a largo plazo, por lo cual estamos interesados en mantener y perfeccionar nuestras buenas relaciones con Venezuela", señaló.

En ese contexto, al comentar un posible embargo de EEUU a la exportación de crudo venezolano, Peskov afirmó que "todavía es anticipado" decir que el actual conflicto en Venezuela afecte de algún modo el mercado del petróleo.

En respuesta a si los Parlamentos de Rusia y Venezuela se han comunicado a raíz de los incidentes acontecidos en la nación caribeña, Peskov redirigió la pregunta a los parlamentarios rusos.

"No lo sé, eso hay que preguntárselo a nuestros legisladores", indicó.

Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025.

Maduro defiende su investidura alegando quedel 20 de mayo de 2018 con todas las garantías de un proceso electoral.

El 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) en desacato de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

Maduro calificó la declaración de Guaidó de un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del 23 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.

Ausencia de Putin en Conferencia de Seguridad en Múnich

Dmitri Peskov también declaró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, este año no planea participar en la Conferencia de Seguridad en Múnich.

"No, este año no está prevista la participación del presidente en la Conferencia de Múnich", dijo Peskov al responder a una pregunta al respecto.

Poco antes el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, declaró que invitó a Putin a participar este año en el foro y cuenta con su presencia.

El evento internacional se celebrará este año del 15 al 17 de febrero.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, creada en 1963, se ha convertido en un importante foro internacional de debates, que reúne a políticos, diplomáticos, militares, empresarios, científicos y activistas de decenas de países.