La primera fábrica de baterías de litio de Bolivia y la desafiante misión que le espera

Quantum Motors, empresa pionera en la construcción de autos eléctricos de Bolivia, dio un paso más hacia la anhelada industrialización del litio del salar de... 04.08.2022, Sputnik Mundo

La empresa Quantum Motors puso en funcionamiento la primera fábrica de coches eléctricos en Bolivia en 2019. A principios del pasado mes de julio su director ejecutivo, José Carlos Márquez, inauguró la primera planta de baterías de litio del país.A un mes de inicio de operaciones y prontos a realizar sus primeras exportaciones a Paraguay y Perú, Quantum Batteries representa un avance en los planes del Gobierno nacional para concretar la anhelada industrialización del litio, cuya mayor concentración global se sitúa en el salar de Uyuni, en Potosí.Federico Iriberry, gerente de Quantum Batteries, guió a Sputnik en su visita a la planta situada en el barrio de Sarcobamba, en la ciudad de Cochabamba. Comentó que en sus baterías actualmente usan hasta un 20% de litio boliviano, porque aún falta desarrollar esta industria en el país, fuertemente impulsada por el Gobierno de Luis Arce.En el primer semestre de 2022, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos obtuvo ingresos de más de 35 millones de dólares por la venta de cloruro de potasio y carbonato de litio, cifra que supera los 27 millones de ganancias registradas por el mismo concepto en todo el 2021.Baterías de litio fabricadas en BoliviaIriberry mostró cómo es el proceso para ensamblar los componentes de las baterías, a partir de la unión de celdas de litio. "Inicialmente, Bolivia no hace celdas. Pero sí está vinculada con algunas empresas que hoy compran carbonato de litio y producen celdas, que en alguna medida tienen litio boliviano", explicó el ingeniero.La flamante fábrica dispone de varios dispositivos dedicados a constatar que las baterías de litio allí elaboradas son seguras y estables, con la finalidad de evitar cualquier futuro accidente.Eventualmente, aparecen noticias de baterías de motos o celulares que llegan a provocar incendios. Según Iriberry, la mayoría de estos accidentes ocurren cuando se sobrecargan, porque quedaron enchufados por más tiempo del necesario.Para garantizar la eficacia de cada parte del proceso, Quantum cuenta con el personal más calificado del país. ¿Cómo lo obtiene? "Calificar en baterías es difícil. Personalmente, he sido gerente de una fábrica de baterías [de plomo] por 10 años. Tengo experiencia en diseño de baterías de plomo", dijo Iriberry.Y contó que desde hace dos años se anota en todo curso referido a litio y baterías de litio, con el objetivo de profundizar su formación en esta nueva área de trabajo.En cuanto al resto del personal, "no hay en Bolivia un curso que se pueda hacer específicamente sobre baterías de litio. Entonces, nosotros estamos formándonos para volvernos formadores, y poder realmente tener un equipo en Bolivia de ingenieros".Iriberry indicó que todos en Quantum Batteries son de alguna rama de la ingeniería: "Somos ingenieros mecatrónicos, electrónicos, mecánicos, de todas las áreas. Esperamos especificarnos para más tarde multiplicar los conocimientos en nuevos ingenieros que sepan de baterías"."Quantum y Bolivia pueden estar a la vanguardia mundial"José Carlos Márquez es el visionario empresario que fundó en 2019 Quantum Motors, la primera en fabricar autos eléctricos en el país. Su trabajo llamó la atención del Gobierno de Luis Arce, que le facilita el acceso a los recursos evaporíticos que comienzan a explotarse en el salar de Uyuni, donde habrían 21 millones toneladas del preciado metal."Esto cobra mayor relevancia tomando en cuenta que estamos en Bolivia, donde enfrentamos una notable disminución de combustibles y tenemos que importar y subvencionar los hidrocarburos", lo cual según Márquez no debería ocurrir, ya que el país es "productor de electricidad, con mucha potencia para ampliar la producción de energía renovables limpias".La fábrica de baterías de litio comenzó a funcionar con una inversión de medio millón de dólares. Según Márquez, hasta fin de año se capitalizará la empresa con otro medio millón para intensificar la producción.El camino de la industrialización del litioDesde las presidencias de Evo Morales (2006-2019) que se pretende avanzar en la industrialización de las amplias reservas de litio que dispone Bolivia.Según el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arenz, en un "escenario óptimo" Bolivia llegaría a producir 100.000 toneladas de carbonato de litio con lo que generaría 5.000 millones de dólares.Iriberry compartió su análisis personal sobre el camino que sigue ahora el Gobierno de Luis Arce: "Se está haciendo algo desde el Estado para industrializar el litio, y eso es importante".Pero "se está soñando muy en grande, mientras deberíamos ir poco a poco. Primero debemos soñar con hacer un buen carbonato de litio, después pensar en hacer una batería", consideró el ingeniero.Para Iriberry, el Gobierno debiera concentrarse en la explotación del metal, porque "la batería de litio cambia cada mes. Porque cada mes alguien ha descubierto un nuevo componente, una nueva forma para que la carga dure un poco más o para que cargue más rápido".

